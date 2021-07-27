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Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro

Windows 11 Home и Windows 11 Pro будут иметь отличия как в поддержке софта, так и "железа".
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Сайт сообщества разработчиков XDA Developers опубликовал информацию, показывающую отличие версий операционной системы Windows 11 Home и Windows 11 Pro.
Для большинства пользователей станут массово доступны именно эти версии. В первую очередь их различает цена. Если компания Microsoft останется верна предыдущей ценовой политике, которую она вела по отношению к Windows 10, то версии Home и Pro будут стоить, как и раньше 139,99 долларов (~ 10360 рублей) за домашний вариант и 199,99 долларов (~ 14800 рублей) за профессиональный. По мнению специалистов домашняя версия покрывает все потребности основной массы людей. Версия Pro имеет особенности, необходимые профессионалам, но не требующиеся при обыденном домашнем использовании системы. Основные различия в функциях представлены в виде списка ниже.


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В первую очередь, для установки Windows 11 Home, в отличие от Pro требуется наличие подключения интернета и учётной записи Microsoft. Впрочем, после установки учётную запись можно удалить, оставив локальную. Также домашняя версия не поддерживает Hyper-V или Windows Sandbox. Также Windows 11 Home поддерживает только односокетные системы с одним центральным процессором, имеющим до 64 ядер, тогда как Windows 11 Pro может иметь их до 128. По объёму оперативной памяти домашний вариант ограничен 128 ГБ ОЗУ, а профессиональный 2 ТБ. Прочие отличия касаются в основном профессионального применения системы.

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