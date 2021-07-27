Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro
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В первую очередь, для установки Windows 11 Home, в отличие от Pro требуется наличие подключения интернета и учётной записи Microsoft. Впрочем, после установки учётную запись можно удалить, оставив локальную. Также домашняя версия не поддерживает Hyper-V или Windows Sandbox. Также Windows 11 Home поддерживает только односокетные системы с одним центральным процессором, имеющим до 64 ядер, тогда как Windows 11 Pro может иметь их до 128. По объёму оперативной памяти домашний вариант ограничен 128 ГБ ОЗУ, а профессиональный 2 ТБ. Прочие отличия касаются в основном профессионального применения системы.
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