AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
После того, как AMD сделала общедоступным исходный код своей новой технологии пространственного увеличения масштаба FidelityFX Super Resolution, призванной повысить кадровую частоту в играх, стало известно, что FSR имеет два режима использования: основной с половинной точностью (FP16) и дополнительный режим для устаревших графических процессоров с одинарной точностью (FP32).
К примеру, на видеокартах AMD семейств Vega, RDNA1 и RDNA2 технология FSR использует вычисления с половинной точностью (FP16), тогда как на видеокартах NVIDIA Pascal / Maxwell (GTX 1000-ой и 900-ой серий), а также собственной серии AMD Polaris (RX 500, RX 400 Series), используется вариант одинарной с точностью (FP32).
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Оба режима по-разному утилизируют ресурсы GPU, и для определения их различий в обоих режимах работы была протестирована видеокарта Radeon RX 6800 XT. Добиться этого удалось с помощью редактирования кода.
Тесты показали, что режим FP16, предназначенный для более свежих GPU, показал на 7% более высокую производительность, чем FP32 для устаревших GPU.
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Таким образом эффективность технологии AMD FidelityFX Super Resolution напрямую зависит от типа используемого GPU и лучше работает на видеокартах последних поколений.
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