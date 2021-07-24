LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
Первые прототипы мониторов, способных обеспечить кадровую частоту 480 Гц были показаны нам ещё в 2017 году, но их разрешение тогда было ограничено значением 540p.
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Споры между геймерами о необходимости подобных высокочастотных решений продолжаются до сих пор. В настоящее время на рынке доступны модели с частотой 360-390 Гц, но их стоимость оправдана лишь в некоторых случаях, тогда как наиболее популярными моделями остаются экраны способные отобразить 120-144 кадров в секунду. К примеру уже представленная на рынке 24-дюймовая модель Asus ROG Swift PG259QN с частотой 360 Гц и разрешением FullHD стоит в районе 66000 рублей (900 долларов).
Компании LG совместно с тайваньской AU Optronics планируют запустить производство 480 Гц мониторов уже в конце следующего года. Ориентировочно, в продажу новинки поступят в начале 2023 года. Предположительно мониторы будут иметь разрешение 1920 x 1080 точек (FullHD). К прочим достоинствам будущих мониторов относят поддержку DisplayHDR 400 и sRGB. Дополнительно упоминается разработка технологии IPS Black, способной соперничать по глубине чёрного цвета с OLED-панелями, которые всё ещё довольно дороги в производстве и не позволяют продуктам на их основе стать массовыми и доступными.
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