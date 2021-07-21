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Твёрдотельные накопители выпускающиеся корпорацией Micron Technology под маркой Crucial очень ценятся среди компьютерных энтузиастов, прежде всего из-за использования только оригинальной флэш-памяти Micron, прошедшей высшие ступени отбора. Чипы по каким-то параметрам не прошедшие контроль качества реализуются сторонним производителям под знаком SpecTek и они часто входят в состав начинки SSD брендов второго и третьего эшелонов. Но, несмотря на свой вес в мире SSD, в ассортименте Micron до сих пор не было твёрдотельных накопителей потребительского сегмента с интерфейсом PCIe 4.0, хотя конкуренты предлагают их покупателям уже около двух лет.

По пока ещё официально не подтвержденной информации, в ближайшее время в свет выйдет NVMe SSD Crucial P5 Plus с поддержкой с интерфейса PCIe 4.0. Он будет выполнен в массовом форм-факторе M.2 2280. Что интересно, на этот раз источником информации выступила торговая площадка Amazon, где на накопитель Crucial P5 Plus уже открыт предварительный заказ.

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Согласно странице заказа, SSD сможет обеспечить скорости последовательного чтения на уровне 6600 Мбайт/с и записи - 5000 Мбайт/с. Это немного ниже типичных показателей популярного у других производителей контроллера Phison E18 и выше, чем у Phison E16, поэтому сделать предположение о модели используемого контроллера пока что затруднительно, но возможно применение новаторского решения. На Amazon представлены модели объёмом 500 Гб и 2 ТБ. Очевидно, что будет присутствовать и модель на 1 ТБ. А вот дорогостоящие высокопроизводительные накопители объёмом 250 ГБ, похоже, уходят в прошлое. Тип используемом флеш-памяти также не ясен, но наиболее вероятным кажется использование микросхем 3D NAND TLC. Показатели TWB составляет 300, 600 и 1200 ТБ для моделей различной ёмкости при пятилетней ограниченной гарантии. Среднее время наработки на отказ (MTTF) составляет 2 миллиона часов.

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Crucial P5 Plus позиционируется как решение для геймеров, профессионалов и иных высокопроизводительных систем. Что касается цен, то указаны 108$ за модель объёмом 500 ГБ и 368$ за 2-терабайтную версию. Стоимость 1 ТБ модели неизвестна, так как страница о её продаже ещё не создана. Указывается, что продукт поступит в продажу 3 августа текущего года.