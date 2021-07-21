Crucial выпустит свой первый потребительский SSD с интерфейсом PCIe 4.0
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Твёрдотельные накопители выпускающиеся корпорацией Micron Technology под маркой Crucial очень ценятся среди компьютерных энтузиастов, прежде всего из-за использования только оригинальной флэш-памяти Micron, прошедшей высшие ступени отбора. Чипы по каким-то параметрам не прошедшие контроль качества реализуются сторонним производителям под знаком SpecTek и они часто входят в состав начинки SSD брендов второго и третьего эшелонов. Но, несмотря на свой вес в мире SSD, в ассортименте Micron до сих пор не было твёрдотельных накопителей потребительского сегмента с интерфейсом PCIe 4.0, хотя конкуренты предлагают их покупателям уже около двух лет.
По пока ещё официально не подтвержденной информации, в ближайшее время в свет выйдет NVMe SSD Crucial P5 Plus с поддержкой с интерфейса PCIe 4.0. Он будет выполнен в массовом форм-факторе M.2 2280. Что интересно, на этот раз источником информации выступила торговая площадка Amazon, где на накопитель Crucial P5 Plus уже открыт предварительный заказ.
Согласно странице заказа, SSD сможет обеспечить скорости последовательного чтения на уровне 6600 Мбайт/с и записи - 5000 Мбайт/с. Это немного ниже типичных показателей популярного у других производителей контроллера Phison E18 и выше, чем у Phison E16, поэтому сделать предположение о модели используемого контроллера пока что затруднительно, но возможно применение новаторского решения. На Amazon представлены модели объёмом 500 Гб и 2 ТБ. Очевидно, что будет присутствовать и модель на 1 ТБ. А вот дорогостоящие высокопроизводительные накопители объёмом 250 ГБ, похоже, уходят в прошлое. Тип используемом флеш-памяти также не ясен, но наиболее вероятным кажется использование микросхем 3D NAND TLC. Показатели TWB составляет 300, 600 и 1200 ТБ для моделей различной ёмкости при пятилетней ограниченной гарантии. Среднее время наработки на отказ (MTTF) составляет 2 миллиона часов.
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Crucial P5 Plus позиционируется как решение для геймеров, профессионалов и иных высокопроизводительных систем. Что касается цен, то указаны 108$ за модель объёмом 500 ГБ и 368$ за 2-терабайтную версию. Стоимость 1 ТБ модели неизвестна, так как страница о её продаже ещё не создана. Указывается, что продукт поступит в продажу 3 августа текущего года.
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