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Видеокарты NVIDIA с многочиповой структурой выйдут в 2022 году, но в игровой сегмент они не попадут

Мощные видеокарты с многокрисстальной компоновкой будут в 3 раза производителнее текущих флагманов, но геймерам они не достанутся.
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Ресурс Videocardz со ссылкой на 3dcenter сообщил, что видеокарты NVIDIA на архитектуре Hopper, имеющие многокристальную компоновку, появятся уже в 2022 году, а не позже, как считалось ранее. Видеоадаптер будет иметь два кристалла, произведенных по 5-нанометровым нормам TSMC, содержащих 288 потоковых процессора каждый. Это в 2,6 раза больше, чем у того же NVIDIA A100 на базе Ampere. Ожидается трёхкратное увеличение производительности по сравнению с указанным графическим ускорителем.

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Огорчительной особенностью новых видеокарт будет являться их специализированное профессиональное предназначение. То есть в игровой сегмент подобные решения пока что не попадут. Игровые видеокарты NVIDIA следующего поколения будут основаны на архитектуре Ada Lovelace и ожидаются в том же, 2022 году. Тем не менее, "обкатка" подобной структуры GPU в профессиональном сегменте может стать толчком к её дальнейшему использованию и в игровом сегменте. Тем более, что слухи о переходе в ближайшем будущем игровых видеокарт AMD на многочиповую компоновку ходят по сети уже достаточно давно и в случае успеха подобных решений, развитие конкурентов в этом направлении весьма вероятно.

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Renegade_1979
15:18
Ухажу на амд
В 2022 году NVIDIA может выпустить видеокарты на архитектуре Hopper – огромный GPU и 5-нм техпроцесс
century84
15:18
Да пущай едут. Тут их задолбают "налогами" и прочими откатами, а под занавес ещё и оборудование конфискуют. Так и сгинут они тут со всей криптой. Милости просим.
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Мавлет Компотов
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Пускай гребут, я могу и подождать до более выгодных предложений
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Ну собственно как и 2000
Видеокарты NVIDIA с многочиповой структурой выйдут в 2022 году, но в игровой сегмент они не попадут
Опричник
15:12
Диск ПРЕДОСТАВЛЕН компанией кингстон. То есть, дали бесплатно, для теста. Если тесты покажут сильно плохой результат, то в следующий раз, могут и не предоставить. ))
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Alexander Stolz
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Весьма жирный наброс.
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