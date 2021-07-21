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Ресурс Videocardz со ссылкой на 3dcenter сообщил, что видеокарты NVIDIA на архитектуре Hopper, имеющие многокристальную компоновку, появятся уже в 2022 году, а не позже, как считалось ранее. Видеоадаптер будет иметь два кристалла, произведенных по 5-нанометровым нормам TSMC, содержащих 288 потоковых процессора каждый. Это в 2,6 раза больше, чем у того же NVIDIA A100 на базе Ampere. Ожидается трёхкратное увеличение производительности по сравнению с указанным графическим ускорителем.

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Огорчительной особенностью новых видеокарт будет являться их специализированное профессиональное предназначение. То есть в игровой сегмент подобные решения пока что не попадут. Игровые видеокарты NVIDIA следующего поколения будут основаны на архитектуре Ada Lovelace и ожидаются в том же, 2022 году. Тем не менее, "обкатка" подобной структуры GPU в профессиональном сегменте может стать толчком к её дальнейшему использованию и в игровом сегменте. Тем более, что слухи о переходе в ближайшем будущем игровых видеокарт AMD на многочиповую компоновку ходят по сети уже достаточно давно и в случае успеха подобных решений, развитие конкурентов в этом направлении весьма вероятно.