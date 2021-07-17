Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
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Уже не счесть, сколько было сломано копий покупателями на четырёх предыдущих волнах распродаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti в DNS по рекомендованным ценам. Тысячи гневных комментариев отлично отображают всю картину. Перекупщики, зависания сайта и отсутствие товара уже в первые секунды старта продаж — казалось бы терпению должен наступить конец. Но желающие приобрести новую видеокарту по самой низкой в регионе цене снова и снова пытают своё счастье. Впрочем, упрекать их в наивности не стоит, поскольку ничего, кроме нескольких минут своего времени, они не теряют. Некоторым даже нравится эта азартная игра. А разочарование быстро улетучивается, когда объявляется новая волна.
В этот раз волна будет пятой по счёту и самой последней — так утверждает торговая сеть ДНС. На этом аттракцион щедрости будет завершен и все новые последующие партии будут продаваться в обычном, бесстрастном режиме и по рыночным ценам. Старт распродажи начнётся в 8:00 по московскому времени 20 июля 2021 года. Список моделей и цен на них будут известны немного позже, вероятней всего перед самым началом акции. Торговая сеть сообщает, что ожидаются видеокарты по рекомендованным рублёвым ценам. Причём на некоторые модели цены будут даже ниже, чем на предшествующих четырёх волнах. Правила акции остаются прежними, как и рекомендации по покупке от самой компании.
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