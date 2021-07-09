Ethereum станет криптовалютой номер один в мире, а Bitcoin уйдёт на второй план - Goldman Sachs
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В настоящее время на рынке криптовалют сложилась такая ситуация, что к курсу Bitcoin привязаны практически все остальные криптовалюты, включая Ethereum. Даже недавняя надежда майнеров в виде криптовалюты Chia, с помощью которой они надеялись получить второй шанс, когда-то упущенный с Bitcoin, себя не оправдала. Курс Chia привязался к курсу основной криптовалюты, обрекая себя на вечные роли второго плана. На заре становления Bitcoin его можно было майнить на самой обычной домашней видеокарте, получая в награду десятки и сотни монет. Чуть позже на них можно было купить пиццу, а весной этого года на одну монету уже можно было купить квартиру.
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group, основанный в позапрошлом веке и базирующийся в Нью-Йорке, дал прогноз относительно Bitcoin и Ethereum. По мнению Goldman, Ethereum обладает гораздо большим набором неоспоримых преимуществ перед Bitcoin и является криптовалютой с наибольшим потенциалом реального использования, включая разработку приложений для смарт-контрактов. В свою очередь Bitcoin, кроме прочего, обладает меньшей скоростью транзакций.
Действительно, Ethereum более гибко реагирует на вызовы времени и развивается гораздо стремительнее, нежели менее поворотливый первопроходец Bitcoin.
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Таким образом, Goldman Sachs предрекает Ethereum роль доминирующего цифрового средства финансовых сбережений в самые ближайшие годы. На этом пути он обгонит Bitcoin, несмотря на то, что на стороне последнего сила бренда. Также указывается, что конкуренция между криптовалютами затрудняет их перевод в класс безопасных активов, а значит они не смогут занять место золота.
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