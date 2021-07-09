Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В настоящее время на рынке криптовалют сложилась такая ситуация, что к курсу Bitcoin привязаны практически все остальные криптовалюты, включая Ethereum. Даже недавняя надежда майнеров в виде криптовалюты Chia, с помощью которой они надеялись получить второй шанс, когда-то упущенный с Bitcoin, себя не оправдала. Курс Chia привязался к курсу основной криптовалюты, обрекая себя на вечные роли второго плана. На заре становления Bitcoin его можно было майнить на самой обычной домашней видеокарте, получая в награду десятки и сотни монет. Чуть позже на них можно было купить пиццу, а весной этого года на одну монету уже можно было купить квартиру.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group, основанный в позапрошлом веке и базирующийся в Нью-Йорке, дал прогноз относительно Bitcoin и Ethereum. По мнению Goldman, Ethereum обладает гораздо большим набором неоспоримых преимуществ перед Bitcoin и является криптовалютой с наибольшим потенциалом реального использования, включая разработку приложений для смарт-контрактов. В свою очередь Bitcoin, кроме прочего, обладает меньшей скоростью транзакций.

Действительно, Ethereum более гибко реагирует на вызовы времени и развивается гораздо стремительнее, нежели менее поворотливый первопроходец Bitcoin.

реклама

Таким образом, Goldman Sachs предрекает Ethereum роль доминирующего цифрового средства финансовых сбережений в самые ближайшие годы. На этом пути он обгонит Bitcoin, несмотря на то, что на стороне последнего сила бренда. Также указывается, что конкуренция между криптовалютами затрудняет их перевод в класс безопасных активов, а значит они не смогут занять место золота.