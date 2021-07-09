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Почти все геймеры со стажем либо играли в серию игр S.T.A.L.K.E.R., либо хотя бы пробовали это делать. Многие считают серию культовой. Последняя игра S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти вышла в далёком 2009 году. Продолжение серии в виде игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в последнее время всё чаще звучит в новостных лентах, подчас под скандальными заголовками. Ситуация напоминает таковую с Cyberpunk 2077, выход которой стал для некоторых откровенно провальным, как с точки зрения ожиданий, так и с технической стороны.

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На официальном сайте игры говорится о дате выхода игры - 28 апреля 2022 года, то есть через 10 месяцев. С учётом того, что игра разрабатывается уже почти 12 лет, это не так и много. Разработчики уверяют, что переноса релиза не будет. Но уже сейчас у самых ярых поклонников серии появилась возможность скрасить томительное ожидание и сделать предварительный заказ не только цифровой копии игры на официальном сайте, но Retail-версии для ПК-платформы в российских магазинах .

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Самая недорогая версия Standart обойдётся игроку в 2499 рублей. Ultimate Edition, включающее в себя: брелок-мультитул с огнивом, нашивки, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в Зону, карту Зоны, военный жетон, коллекционную фигурку, стилбук c эксклюзивным дизайном Ultimate, лампу-артефакт, сталкерский рюкзак, постер, артбук, набор стикеров, а также цифровой саундтрек, эксклюзивное дополнительное задание, дополнительные костюмы и облики для оружия, 2 сюжетных дополнения, цифровой артбук, сезонный пропуск, обойдётся фанатам в 29999 рублей.