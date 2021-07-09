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Новая напасть в виде криптовалюты Chia, посетившая нас летом этого года, вызвала резкий рост цен на ёмкие HDD и производительные SSD. Ведь именно на них происходит фарминг (майнинг) данной монеты. До недавнего времени майнить Chia можно было лишь solo, то есть в одиночку, или на неофициальных пулах (в группах). В первом случае, ввиду постоянно растущей сложности, требовалась дорогостоящая ферма, цена которой порой была сопоставима с фермой на видеокартах, а об окупаемости речь пока даже не шла. Во втором случае, присоединение к неофициальному пулу, позволяющем майнить в большой группе, не давала никаких гарантий, ведь он мог "рассыпаться" в любой момент.

7 июля 2021 года на сайте Chia появилось сообщение о запуске протокола официального пула. При подключении к нему, требуется "засеять" диски заново. Хотя перезасеянные поля можно переключать обратно в соло режим. А вот одновременно вести двойное сельское хозяйство не получится.

Казалось бы, такое событие должно было "поднять акции" проекта и толкнуть курс криптовалюты вверх, но этого не произошло. Если 6 июля, до запуска официального пула, стоимость Chia достигала 293$ за монету, то сегодня её курс упал до 272$. Сложность сети при этом осталась без существенных изменений. Стоит вспомнить, что 3 мая этого года курс Chia достигал отметки 1700$. В любом случае, сегодня Chia не способна быстро обогатить своих участников.

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Тем не менее, ожидать снижения цен на ёмкие HDD и производительные NVMe SSD до прежнего уровня, на котором они находились до ажиотажа, также пока что не стоит. Как показывает многолетняя практика, вверх цены всегда растут очень охотно, а вот снижаться могут месяцами, если не годами.