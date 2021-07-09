Геймеры пока что не могут купить дешевые видеокарты NVIDIA RTX 3060 по 270$ у китайских майнеров
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За шесть месяцев 2021 года геймеры уже порядком изголодались по доступным видеокартам новых поколений от компаний AMD и NVIDIA. Если с отсутствием нужного количества по рекомендуемым ценам графических ускорителей AMD всё ясно, ведь компании банально не хватает квот на производство достаточного числа чипов, то с видеокартами NVIDIA творится информационный ажиотаж. Со страниц всех изданий нам почти еженедельно рапортуют о снижении цен на "зеленые" карты. И действительно, даже в российских магазинах наценка на эти решения существенно снизилась, но до рекомендуемых цен всё равно далеко, как до Китая.
Кстати, о Китае! Вчера ресурс Videocardz распространил информацию, что китайские майнеры распродают огромное количество бывших в майнинге видеокарт NVIDIA RTX 3060 по ценам, которые иначе, как даром судьбы не назовёшь - 270 долларов США (приблизительно 20000 рублей). И это при рекомендованной цене в 329$. При подобной цене не отпугивает даже то, что видеокарта не имеет гарантии и участвовала в непрерывном майнинге. Эта информация быстро разлетелась по всему интернету. Конечно, увидев подобные заголовки, многие геймеры испытали волнение, а их сердца застучали учащенно в предвкушении.
Однако, не многие информационные источники на доступном языке разъяснили читателям, что речь идёт об оптовых партиях, которые скупают другие промышленные майнеры и перекупщики. Первые отправят купленные видеокарты дальше, в промышленное круглосуточное рабство, противоречащее их природе, а вторые будут перепродавать эти видеокарты уже в розницу и, как вы понимаете, совершенно по другой цене. Таким образом, о доступности обычным рядовым геймерам видеокарт GeForce RTX 3060 по 20000 рублей сейчас никакой речи не идёт. Увидеть их в продаже по такой стоимости можно будет только в случае полного обвала криптовалют, с выходом майнинга за пределы рентабельности. И речь идёт не только о популярном Ethereum, но и о всех других криптовалютах, позволяющих выходить в расчётный плюс при майнинге на видеокартах RTX 3060.
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К примеру, китайская опто-розничная площадка Aliexpress сегодня предлагает GeForce RTX 3060 по цене от 60000 рублей. Это за видеокарту не от самого популярного производителя с сомнительной гарантией частного китайского продавца, который может испариться в любой момент.
При том, что по данным Яндекс.Маркет, российские официальные магазины предлагают новые видеокарты практически по той же цене, но с местной гарантией и от известных, проверенных производителей.
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