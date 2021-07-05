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Недавно поступившие в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti имеют встроенный ограничитель майнинга, что довольно неплохо сказалось на их стоимости в розничных магазинах, хотя цены всё ещё далеки от рекомендованных. Новые ревизии NVIDIA RTX 3060 Ti также имеют указанную защиту от добытчиков криптовалют. Всё это вызвало новую волну интереса геймеров к игровым видеокартам, о которых они уже почти забыли за последние полгода.Youtube-канал Testing Games решил сравнить игровую производительность самых популярных "зелёных" видеокарт последнего поколения. К сожалению видеокарта RTX 3060 12 GB в тесты не попала, так как она больше подходит для 1080p гейминга, а тестирование проводилось в разрешении 4K, чтобы создать на видеокарты максимальную нагрузку.Основу тестовой системы составили: процессор Intel Core i9-10900K, ОЗУ 32 ГБ DDR4 3800 МГц, Windows 10. Игры устанавливались на SSD SAMSUNG 970 EVO 1TB. Тестирование проводилось в популярных игровых проектах.Итоги получились следующие.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>



Для удобства восприятия результаты представлены также и в виде диаграммы.

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Результаты показывают, что топовая RTX 3080 Ti вполне способна обеспечить качественный 4К гейминг в сингле. Для онлайн-баталий лучше снизить настройки качества. RTX 3070 Ti может обеспечить 4K гейминг в половине представленных проектов. А вот RTX 3060 Ti явно годится лишь для более низкого разрешения 1440p и 1080p.В итоге игровая производительность RTX 3070 Ti на 20% выше, чем у RTX 3060 Ti, а флагманская RTX 3080 Ti опережает "шестидесятку" уже в среднем на 55%, то есть более, чем в полтора раза. В свою очередь, RTX 3080 Ti производительнее RTX 3070 Ti почти на 30%.