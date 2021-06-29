Doom Eternal получил трассировку лучей и DLSS
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Как и обещала ранее, сегодня компания Bethesda выпустила бесплатное обновление для динамического шутера от первого лица Doom Eternal, выпущенного ещё в прошлом году. Обновление принесло в игру трассировку лучей и DLSS (технология рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая улучшает производительность и качество графики). Установить его можно на ПК с видеокартами NVIDIA RTX на архитектуре Тьюринг или Ампер, а также на игровые консоли нового поколения.
Для сравнения компанией NVIDIA представлены снимки с включенной и выключенной трассировкой лучей.
Что касается DLSS, то теперь оно позволит играть в Doom Eternal с максимальными настройками в разрешении 4K даже на средней видеокарте GeForce RTX 2060, при установленном режиме "производительность".
Более низкие разрешения позволяют выставить режим DLSS - качество, но в этом случае выигрыш от задействования DLSS менее заметен.
Что касается игровых консолей, то для XBOX Series X заявлена поддержка до 120 кадров в секунду в режиме 1800p и 60 кадров в секунду в том же разрешении с включенной трассировкой лучей. В Xbox Series S можно будет поиграть в разрешении 1080p с частотой кадров в районе 120, но без трассировки лучей.
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источник: Videocardz
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