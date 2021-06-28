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Первый комплект оперативной памяти DDR5 появился в продаже — цена вызывает вопросы

Вот и дождались начала продаж первых модулей памяти DDR5.
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В октябре-декабре 2021 года компания Intel выпустит на рынок свою кардинально новую массовую платформу LGA1700 и процессоры Core 12-го поколения (Alder Lake-S), которые обретут поддержку оперативной памяти нового поколения DDR5.

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Но есть несколько "но". Во-первых, точно неизвестно, все ли процессоры Alder Lake-S будут наделены поддержкой DDR5. Возможно DDR5 будут поддерживать только старшие линейки i7 и i9, а процессоры нижних сегментов останутся на DDR4 и свой статус повысят лишь в 13-ом поколении. Во-вторых, Intel вполне может поиграть и чипсетами, наделив их поддержкой разных типов памяти, также по старшинству. Но уже точно известно, что в текущем году на рынке появятся лишь старшие наборы логики Intel Z690 с той самой DDR5. Более доступные большинству пользователей материнские платы на чипсетах Intel B660 и H610 появятся лишь в первом квартале 2020-го года и, по различным слухам, эти модели как раз и будут работать как с памятью DDR5, так и с DDR4. 

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Согласно тем же слухам, материнские платы LGA1700 на чипсетах Z790 вместе с процессорами Raptor Lake появятся уже во второй половине 2022 года, быстро, как выражаются компьютерные энтузиасты, "отыквив" предыдущее поколение Alder Lake-S. Пока что, такие планы выглядят немного странными, но подобное уже случалось.
Что касается компании AMD, то порадовать нас своей новой платформой AM5 на чипсете AMD X670 она планирует во втором квартале 2022-го года.

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Не так давно я проанализировал, во сколько пользователям обойдётся переход на платформу DDR5 и предоставил результаты в своём блоге. К слову, выводы оказались весьма неутешительными. Если коротко, то переход будет дорогим! Стоимость самого дешевого "базового" комплекта в своём блоге я спрогнозировал в 20000 рублей за комплект 32 ГБ (2 х 16 ГБ). Давно высказывались мнения, что минимальным набором в поколении DDR5 станет комплект именно такого объёма. Так и случилось, оперативная память DDR5 для массового настольного сегмента будет выпускаться в виде модулей объёмом 16 и 32 ГБ.
Как известно, спецификации DDR5 SDRAM уже утверждены JEDEC. Первыми модулями памяти станут DDR5-4800, с напряжением 1,1 В и таймингами CL40. Это модули начального уровня, с таким же позиционированием, как сейчас у DDR4 2666 Мгц.

Ресурс Videocardz сообщил, что первый комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ был замечен в продаже на Amazon. В комплект вошли два модуля по 16 ГБ производства компании TeamGroup. Комплект ELITE на 32 ГБ полностью соответствует спецификациям JEDEC DDR5-4800 (1,1 В и CL40) и стоит 311 долларов США. По текущему курсу это примерно 22500 рублей. Соответственно, без учёта доставки и прочих расходов. Такая цена за базовый комплект! 

По данным Amazon, память скоро появится на складе и сможет быть доставлена с середины до конца июля, в зависимости от адреса доставки.

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По последним данным, такой же комплект появился и в магазине Newegg. Цена та же.

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