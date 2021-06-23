Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
Всю последнюю неделю интернет был взбудоражен новостями о выходе новой операционной системы Windows 11. Ещё бы, ведь недавно все мы ошибочно считали, что Windows 10 будет вечной и лишь периодически будет обновляться. Тёплым летом время пролетает незаметно и уже завтра наступит этот знаменательный день. 24 июня в 18 часов по московскому времени (в 11:00 по североамериканскому восточному времени) компания Microsoft представит своё новое детище.
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Благодаря просочившемуся в сеть ISO-образу нам уже кое-что известно о новой ОС.
Меню "Пуск" вместе с иконками панели задач переедет в центр панели задач, иконки немного изменятся, а расстояние между ними увеличится. В сети уже появились мемы на эту тему.
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Пропадут и живые плитки. Конечно, большинство закаленных компьютерных энтузиастов косметические изменения интересует меньше всего. Для них есть хорошие новости - сохранится возможность настройки ОС, останется доступ к реестру. Другие инструменты, необходимые для того, чтобы максимально "приручить" ОС вероятнее всего также вырезаны не будут. Высказываются многочисленные предположения, что Windows 11 предложит большую производительность, чем предыдущие версии. Хотя многие сходятся во мнении, что это не абсолютно новый продукт, а переосмысление Windows 10.
При этом, новая "операционка" сможет функционировать даже на старых компьютерах.
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Ещё более важным вопросом, на который мы рассчитываем получить завтра ответ, будет ли Windows 11 распространятся бесплатно для владельцев лицензионных копий предыдущих версий. Как бы то ни было, завтрашний день обещает быть жарким не только в прямом смысле.
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