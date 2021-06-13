Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
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29 июля 2015 года в свет вышла операционная система Windows 10. Она привнесла множество изменений, включая актуальный для геймеров DirectX 12. Её выход был воспринят неоднозначно, поскольку многие пользователи упрекали её в нестабильности. Сейчас "десятка" занимает первое место в мире по количеству систем, на которые она установлена. Но бороться за первенство ей пришлось несколько долгих лет, соперничая с актуальной и по сей день Windows 7, даже несмотря на то, что на старте обновиться до "десятки" предлагалось бесплатно всем обладателем лицензионных ключей. Не всё гладко в Windows 10 и сейчас, ведь каждое обновление сопровождается комментариями недовольных пользователей, у которых после обновления возникли какие-либо трудности в системе.
Тем не менее, прогресс не стоит на месте и Windows продолжает своё развитие. В интернете упорно ходят слухи, что в конце текущего месяца будет представлена новая Windows 11. Стоит отметить, что принято считать будто в своё время компания Microsoft заявила о том, что Windows 10 будет её последней операционной системой, которая будет постепенно обновляться, но следующую номерную версию пользователи больше не увидят. Сейчас в сообществе говорят, что мир не правильно воспринял слова Microsoft и речь шла о том, что "десятка" будет последней "коробочной" версией, а все последующие будут выпускаться только в виде цифровых копий.
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Подтверждением того, что Windows 10 не станет для нас вечной операционной системой появилось на сайте Microsoft. На нём указывается, что Windows 10 в версиях Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations уйдёт на пенсию 14 октября 2025 года. Таким образом её жизненный цикл завершится через четыре года. Возможно в будущем Microsoft продлит её поддержку, как неоднократно было с предыдущими операционными системами.
Что касается Windows 11, то утечки говорят о том, что она станет совершенно новым продуктом и избавится от "хвостов" предыдущих систем, которые сейчас характерны для Windows 10. В частности компания скорее всего откажется от 32-разрядных версий.
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