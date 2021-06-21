Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Меньше недели назад всемирно известная компания Noctua официально представила свой новый пассивный кулер CPU NH-P1 огромных размеров. Создание подобного устройства сопровождалось преодолением множества препятствий и длилось несколько лет. Задача стояла сложная — создать пассивный кулер, способный в пассивном (безвентиляторном) режиме охлаждать горячие топовые процессоры наподобие Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 9 3950X. Сегодня в сети появились первые тесты, которые покажут нам, справилась ли Noctua с поставленными задачами.

Ресурс eTeknix представил свой обзор на новинку. Кулер оснащен шестью тепловыми трубками, припаянными к толстому медному никелированному основанию.

реклама

Рёбра радиатора имеют непривычно большую толщину со значительно увеличенным расстоянием между ними.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Тесты проводились как в пассивном режиме работы кулера, так и с установленным на него вентилятором NF-A12x25 LS-PWM, что немного противоречит самой концепции.

реклама

Результаты оказались следующими. В режиме простоя кулер отлично справился со своей задачей даже в пассивном режиме, охладив "горячий" двенадцатиядерный процессор AMD Ryzen 5900X до 40 градусов. Видимо и такая невысокая нагрузка, как интернет-сёрфинг, не станет для него проблемой. Однако с установленным вентилятором, он уступает один градус мировому эталону в лице кулера Noctua NH-D15S.

В игре Metro Exodus он справился с охлаждением в пассивном режиме как с AMD Ryzen 5900X, остудив его пыл до 75С, так и "народным" шестиядерником Intel i5-11400F, удержав его температуру на 69С. Но в обоих случаях, даже с установленным вентилятором гигант проиграл кулеру Noctua NH-D15S.

реклама

Игра Far Cry New Dawn заставила AMD Ryzen 5900X прогреться до 86 градусов в пассивном режиме, что хорошим результатом уже не назовёшь. Однако включение вентилятора решило эту проблему.

Мультиядерный тест Cinebench R15 показал, что новый Noctua NH-P1 вполне может работать в пассивном режиме в рабочих задачах, если температура в 79С вас не пугает.

Но все тесты в режиме с включенным вентилятором показывают, что новинка всё же уступает эталонному Noctua NH-D15S. Хотя, если установить на него вентилятор большего размера, а не 120 мм, то их показатели вполне могут и сравняться.





реклама

Рекомендованная цена Noctua NH-P1 составляет 110$ (без вентилятора NF-A12x25 LS-PWM за дополнительные 30$), при цене рекомендованной цене на Noctua NH-D15S в 80$. Реальные рублевые цены отличаются. Учитывая, что размеры и вес нового бесшумного великана (158 х 154 х 152 mm, 1180 гр.) немного, но всё же превышают таковые у Noctua NH-D15S (165 × 150 × 135 мм, 1148 гр.), то интересен он будет только тем, кто намерен использовать его именно в пассивном режиме, то есть по его прямому концептуальному назначению.