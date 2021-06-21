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Появились первые тесты нового гигантского кулера Noctua NH-P1 - обзор от eTeknix

Лучше всего его использовать по прямому назначению, то есть в бесшумном пассивном режиме.
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Меньше недели назад всемирно известная компания Noctua официально представила свой новый пассивный кулер CPU NH-P1 огромных размеров. Создание подобного устройства сопровождалось преодолением множества препятствий и длилось несколько лет. Задача стояла сложная — создать пассивный кулер, способный в пассивном (безвентиляторном) режиме охлаждать горячие топовые процессоры наподобие Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 9 3950X. Сегодня в сети появились первые тесты, которые покажут нам, справилась ли Noctua с поставленными задачами.
Ресурс eTeknix представил свой обзор на новинку. Кулер оснащен шестью тепловыми трубками, припаянными к толстому медному никелированному основанию.

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Рёбра радиатора имеют непривычно большую толщину со значительно увеличенным расстоянием между ними.

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Тесты проводились как в пассивном режиме работы кулера, так и с установленным на него вентилятором NF-A12x25 LS-PWM, что немного противоречит самой концепции.

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Результаты оказались следующими. В режиме простоя кулер отлично справился со своей задачей даже в пассивном режиме, охладив "горячий" двенадцатиядерный процессор AMD Ryzen 5900X до 40 градусов. Видимо и такая невысокая нагрузка, как интернет-сёрфинг, не станет для него проблемой. Однако с установленным вентилятором, он уступает один градус мировому эталону в лице кулера Noctua NH-D15S.

В игре Metro Exodus он справился с охлаждением в пассивном режиме как с AMD Ryzen 5900X, остудив его пыл до 75С, так и "народным" шестиядерником Intel i5-11400F, удержав его температуру на 69С. Но в обоих случаях, даже с установленным вентилятором гигант проиграл кулеру Noctua NH-D15S.

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Игра Far Cry New Dawn заставила AMD Ryzen 5900X прогреться до 86 градусов в пассивном режиме, что хорошим результатом уже не назовёшь. Однако включение вентилятора решило эту проблему.

Мультиядерный тест Cinebench R15 показал, что новый Noctua NH-P1 вполне может работать в пассивном режиме в рабочих задачах, если температура в 79С вас не пугает.

Но все тесты в режиме с включенным вентилятором показывают, что новинка всё же уступает эталонному Noctua NH-D15S. Хотя, если установить на него вентилятор большего размера, а не 120 мм, то их показатели вполне могут и сравняться.


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Рекомендованная цена Noctua NH-P1 составляет 110$ (без вентилятора NF-A12x25 LS-PWM за дополнительные 30$), при цене рекомендованной цене на Noctua NH-D15S в 80$. Реальные рублевые цены отличаются. Учитывая, что размеры и вес нового бесшумного великана (158 х 154 х 152 mm, 1180 гр.) немного, но всё же превышают таковые у Noctua NH-D15S (165 × 150 × 135 мм, 1148 гр.), то интересен он будет только тем, кто намерен использовать его именно в пассивном режиме, то есть по его прямому концептуальному назначению.

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Теги

обзор игры noctua сравнение бенчмарк тесты кулер cpu nh-p1 nh-d15s
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