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Неделю назад я писал о том, что на страницах магазина Newegg в продаже была обнаружена модель пассивной системы охлаждения CPU под названием Noctua NH-P1, которая быстро исчезла из прайса. На тот момент официального подтверждения начала продаж NH-P1 от компании Noctua ещё не было. При разработке кулера, компании Noctua пришлось преодолеть множество сложностей, ведь задачей стояла способность пассивной (безвентиляторной) системы охлаждения справиться с горячими флагманскими процессорами, такими как Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 9 3950X.

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Новинка вызывает интерес как у профессионалов, предпочитающих полную тишину при работе, так и у компьютерных энтузиастов, ищущих систему воздушного охлаждения с максимальной эффективностью. Последние могут оборудовать новый кулер вентилятором, вопреки его идейному предназначению и получить самый лучший воздушный кулер, имеющийся на рынке. Конечно, доказать подобное утверждение предстоит в будущих обзорах.

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И вот, спустя годы разработки, начало продаж гигантского Noctua NH-P1 официально подтверждено. На сайте компании у новинки есть своя страница с полными спецификациями. Заявлена поддержка всех актуальных платформ: Intel LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ и AM4. Вес без вентилятора составляет 1180 грамм. Размеры кулера составляют 158 х 154 х 152 мм (высота, ширина, глубина). На новинку даётся шестилетняя гарантия, а её рекомендованная цена составляет 110$ (без вентилятора NF-A12x25 LS-PWM за дополнительные 30$).

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