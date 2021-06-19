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Компьютерные игры признаны полезными в лечении психических расстройств - данные JMIR Serious Games

Но, до продаж компьютерных игр в аптеках дело ещё не дошло.
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Журнал JMIR Serious Games опубликовал выводы ирландского исследовательского центра, в которых указывается, что компьютерные игры являются эффективным инструментом для лечения таких психических расстройств как депрессия и тревожное состояние. Причем такой способ терапии является более доступным для широкого круга лиц, чем медицинская помощь, в получении которой многие ограничены. Не последнюю роль играет и традиционное нежелание большинства людей обращаться к профессиональным специалистам, а также предвзятое отношение к тем, кто такую терапию проходит. Особенно актуальным такой способ лечения становится в период пандемии коронавируса. Covid-19 принёс с собой различные ограничения и смену образа жизни у многих людей, вследствие чего указанные расстройства стали выявляться в 3-8 раз чаще, чем в предшествующие годы. Отмечается, что во всем мире депрессия и тревога являются двумя наиболее распространенными расстройствами психического здоровья.

В исследовании проведено разделение игр на различные категории по признаку степени их влияния на разные расстройства. Так, шутеры, онлайн-игры и ролевые отлично устраняют чувство одиночества. Те же жанры, вместе со стратегиями и платформерами значительно не только снижают тревожность, но и способны её предотвращать. Шутеры, платформеры, стратегии и фитнес-игры оказывают положительное влияние на когнитивные способности, снижают проявление дислексии и улучшают зрительно-пространственное восприятие. А в целом игры, приносящие игрокам удовольствие, улучшают их эмоциональное состояние, снижая симптомы расстройств или предотвращая их появление. Причём лечебный эффект не зависит от скилла игрока, а для наступления положительного влияния игры достаточно даже получасового сеанса.

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