Запуск RTX 3070 Ti Founders Edition мог оказаться бумажным - NVIDIA не комментирует ситуацию
реклама
Американский веб-сайт The Verge опубликовал материал, в котором он озадачился странной ситуацией, сложившейся с референсными видеокартами RTX 3070 Ti Founders Edition. Возможно стоит напомнить, что видеокарты с приставкой Founders Edition продаются под брендом самой NVIDIA и являются "лицом" компании. Дело в том, что с момента старта продаж моделей GeForce RTX 3070 Ti, который состоялся 10 июня, в магазинах не появилось ни одной видеокарты RTX 3070 Ti Founders Edition, ни в США, ни в Великобритании. В ходе долгих поисков, журналистам всё же удалось найти два объявления о продаже "референсов" на eBay, но их продавали перекупщики по цене от 1400$, при рекомендованной цене в 599$.
За разъяснением The Verge обратился к британскому магазину Scan Computers, который является партнёром NVIDIA, и получил ответ, что все RTX 3070 Ti Founders Edition распространяются через сайт-магазин самой NVIDIA. Однако на страницах NVIDIA "референсы" также не появлялись. К слову, таким же образом обстоят дела и в российской версии магазина NVIDIA. На запросы The Verge прокомментировать ситуацию компания NVIDIA не ответила.
реклама
После того, как причины происходящего установить так и не удалось, возникло предположение, что отсутствие в продаже Founders Edition может быть связано с некоторыми ранними проблемами в драйверах. Во время тестирования присланной в редакцию The Verge RTX 3070 Ti Founders Edition у неё отмечалось странное кратковременное падение производительности до уровня ниже видеокарты RTX 3070 в игре Watch Dogs: Legion. Предположение о том, что NVIDIA отдала все чипы GPU своим партнёрам-производителям пока что не рассматривалось.
Сейчас The Verge ожидает ответа зеленого чипмейкера, сетуя на то, что в условиях жёсткого дефицита видеокарт, бумажный запуск — это последнее, что хочется видеть покупателям.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила