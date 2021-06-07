Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Австрийский разработчик систем охлаждения премиум-класса — компания Noctua уже давно добилась репутации производителя эталонных кулеров и вентиляторов. Однако покоя ей не давало отсутствие в её ассортименте пассивной системы охлаждения CPU, поскольку спрос на бесшумные кулеры всё же имеется. Специалисты Noctua сетовали на то, что разработка пассивных систем очень дорогое удовольствие. Тем не менее, два года назад был представлен прототип в виде полутарокилограммового монстра без рабочего названия.

анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

Но сроки его дебюта неоднократно смещались. Сложности в разработке заключались в том, что целью была поставлена способность пассивного кулера справляться с охлаждением даже высокопроизводительных центральных процессоров, например таких, как восьмиядерный Intel Core i9-9900K.

Несмотря на то, что Noctua в настоящий момент ещё официально не представила серийные варианты, созданные на основе вышеупомянутого прототипа, на страницах магазина Newegg в продаже была обнаружена модель пассивной системы охлаждения CPU под названием Noctua NH-P1. Она также имеет конструкцию Top-flow и на первый взгляд мало чем отличается от своего прототипа.

реклама

В описании указано, что кулер рекомендуется использовать в корпусах с хорошей естественной конвекцией или в открытом стенде. Для максимальной эффективности предлагается установить низкоскоростной сверхтихий 120-миллиметровый вентилятор NF-A12x25 LS-PWM. На продукт указана 6-летняя гарантия, а в комплекте покупатель получает фирменную термопасту Noctua NT-H2. Для удержания кулера таких габаритов применяется система крепления SecuFirm2. Кулер совместим со всеми актуальными платформами Intel и AMD. Также указано, что СПО способна справится даже с такими производительными процессорами, как Intel Core i9-9900K и шестнадцатиядерный AMD Ryzen 9 3950X.

Конечно же, при таком типе охлаждения ни о каком разгоне мощных процессоров не может быть и речи. Исключением могут стать разве что "слабые" процессоры или вариант с установленным вентилятором. Но скорее всего, пользователь, чтобы не утратить смысл подобной системы охлаждения, предпочтёт штатные настройки или андервольтинг.

Таким образом, можно предположить, что в самом ближайшем будущем нас ждёт официальная презентация или упоминание спецификаций на оффсайте производителя в случае "тихого" релиза.