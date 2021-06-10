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Последние полгода оказались серьёзным испытанием для геймеров, так как приобрести новую игровую видеокарту по околорекомендованной цене оказалось фактически невозможно. Компания NVIDIA, опасаясь уменьшения своей клиентской базы, львиную долю которой всю историю существования компании составляли именно игроки, многие из которых в условиях недоступности графических ускорителей игрового уровня приняли решения о переходе на игровые консоли, предприняла попытки исправить ситуацию, внедрив новый алгоритм ограничения майнинга криптовалют в своих видеокартах. Первопроходцем, получившим ограничитель майнинга, стала видеокарта NVIDIA RTX 3060, но по вине самой же NVIDIA ограничитель был оперативно устранен майнерами. Неделю назад в продажу поступила мощная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, получившая усовершенствованный ограничитель, который до сих пор не взломан. Настало время ещё одной новинки - NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, получившей ограничитель как у RTX 3080 Ti.

В 16:00 по московскому времени в России и по всему миру стартовали продажи NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта является более продвинутым вариантом предшествовавшей ей RTX 3070 (без Ti). Основным её отличием является оснащение более скоростной видеопамятью типа GDDR6X, что даёт ей игровое преимущество над предшественницей в среднем на 10%.

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Источник изображения: Videocardz

Парадокс ситуации заключается в том, что более эффективная в играх относительно предшественницы - RTX 3070 Ti, из-за меньшей производительности в майнинге может продаваться по более низкой цене. Таким образом у геймеров впервые появилась реальная возможность приобрести мощную игровую видеокарту, способную обеспечить качественный гейминг в популярных разрешениях, с приемлемой частотой кадров, в которой майнеры будут гораздо менее заинтересованы. Рекомендованная цена GeForce RTX 3070 Ti для России составляет 57 900 рублей, но ожидать подобных цен, даже с учётом условий описанных выше, всё же стоит, ведь дефицит видеокарт всё ещё не преодолен и случится это не в ближайшее время.

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Итак, для тех кто не успел подготовиться к продажам заранее, я предлагаю взглянуть на текущие предложения крупных российских магазинов.

Торговая сеть ДНС предприняла очередную попытку продать видеокарты по ценам, близким к рекомендованным.

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Я попробовал это сделать, но как и неделю назад, когда продавались NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti у меня ничего не вышло. Ровно в 16:00 мне удалось добавить товар в корзину и в ней мне любезно сообщили, что товара в наличии уже нет.

Самыми недорогими предложениями оказались модели Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro за 57999 рублей и GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE за ту же сумму. Жаль, что купить их нельзя, а можно лишь полюбоваться их изображениями.

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Магазин Регард продолжает практиковать защиту от перекупщиков и предлагает приобрести в составе сборки четыре модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti на выбор.

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Самая недорогая модель NVidia GeForce RTX3070 Ti Palit GamingPro обойдётся покупателю в 77300 рублей. Этот ускоритель оснащен трёхвентиляторной системой охлаждения.

Для сравнения, менее производительная в играх PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMINGPRO, но без суффикса Ti, которая лишена ограничителя майнинга, в Ситилинке продаётся за 169990 рублей.

Следующей по возрастанию цены идёт видеокарта NVidia GeForce RTX3070 Ti Palit GameRock, купить которую предлагается за 81600 рублей.

Самой дорогой в списке неожиданно оказалась модель MSI GeForce RTX3070 Ti VENTUS 3X OC, на которую установлен ценник в 128400 рублей.

Как видим цены на видеокарты гораздо ниже, чем на RTX 3070, но доступность карт всё такая же низкая. Тем не менее, внедрение новых ограничителей майнинга приносит свои плоды и цены из космических просторов постепенно возвращаются на более низкие околоземные орбиты.