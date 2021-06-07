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Не так давно я анализировал цены на жёсткие диски в российской рознице и результаты оказались не самыми утешительными. Манеры Chia буквально сметают с полок магазинов жёсткие диски большого объёма. Покупателям остаётся только искать редкие предложения со скидками, которые быстро исчезают. Сегодня найдены четыре модели, которые можно приобрести по "домайнинговым" ценам.

Магазин Ситилинк предлагает скидку в 30000 рублей на модель жесткого диска TOSHIBA X300 объёмом 14 ТБ.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Лучшим предложением объёмом 4 ТБ сегодня стала модель WD Purple WD40PURZ, приобрести которую можно за 14490 рублей. Это надёжное решение с трёхгодичной гарантией.

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Если такого объёма недостаточно, то имеется аналогичная модель, но объёмом 6 ТБ - WD Purple WD62PURZ за 37990 рублей.

Пользующаяся у пользователей популярностью благодаря своей надёжности серия RED от компании Western Digital представлена моделью WD Red Plus WD60EFZX объёмом 6ТБ. Приобрести данный диск можно за 37990 рублей, хотя вчера его цена составляла 46990 рублей.

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Какие времена такие и методы. Расчётливый покупатель ищет всегда самые выгодные предложения на рынке.