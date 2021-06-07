Жёсткие диски дешевеют из-за снижения Chia до минимальных уровней вокруг 600 долларов
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Не так давно я анализировал цены на жёсткие диски в российской рознице и результаты оказались не самыми утешительными. Манеры Chia буквально сметают с полок магазинов жёсткие диски большого объёма. Покупателям остаётся только искать редкие предложения со скидками, которые быстро исчезают. Сегодня найдены четыре модели, которые можно приобрести по "домайнинговым" ценам.
Магазин Ситилинк предлагает скидку в 30000 рублей на модель жесткого диска TOSHIBA X300 объёмом 14 ТБ.
Лучшим предложением объёмом 4 ТБ сегодня стала модель WD Purple WD40PURZ, приобрести которую можно за 14490 рублей. Это надёжное решение с трёхгодичной гарантией.
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Если такого объёма недостаточно, то имеется аналогичная модель, но объёмом 6 ТБ - WD Purple WD62PURZ за 37990 рублей.
Пользующаяся у пользователей популярностью благодаря своей надёжности серия RED от компании Western Digital представлена моделью WD Red Plus WD60EFZX объёмом 6ТБ. Приобрести данный диск можно за 37990 рублей, хотя вчера его цена составляла 46990 рублей.
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Какие времена такие и методы. Расчётливый покупатель ищет всегда самые выгодные предложения на рынке.
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