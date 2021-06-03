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10 июня в продажу поступит новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 ТI. В это же время на страницах различных интернет-изданий и появятся полноценные обзоры новинки. А пока что, Videocardz предлагает оценить игровую производительность новой модели в игре Ashes of the Singularity, в базе данных тестов которой были обнаружены записи о GeForce RTX 3070 TI.

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На настройках High графическая карта показала 105 средних кадров в секунду в разрешении 1080p, 102 кадра в секунду в 1440p и 90 кадров в секунду в предустановке 4K.

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К сожалению, в базе нет данных о рабочей частоте видеокарты, процессора и оперативной памяти. Настройка High также не даёт сравнить новинку с конкурентами, ведь большинство тестов выполняется на пресете Crazy. Тем не менее, предустанови High 1440p показывают, что производительность RTX 3070 TI в паре с процессором Ryzen 9 3900X примерно на 10% выше, чем у предшественницы GeForce RTX 3070.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti базируется на графическом процессоре GA104-400 с 6144 ядрами CUDA. В отличие от RTX 3070 без TI, имеющую видеопамять стандарта GDDR6, новинка оснащена более быстрой видеопамятью GDDR6X, вследствие чего энергопотребления вырастет до 290 Вт, по сравнению с 220 Вт у RTX 3070 без Ti. Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 3070 TI составляет 599 долларов США.

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