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С выходом видеокарт серии GeForce RTX 20 на архитектуре Turing компания NVIDIA впервые привнесла в игровой мир технологию трассировки лучей в реальном времени с аппаратной поддержкой. Самой младшей из них была GeForce RTX 2060, дебютировавшая с рекомендованной ценой 350 долларов, которая впоследствии была снижена до 299-долларовой отметки в связи с релизом конкурирующей AMD Radeon RX 5600 XT. GeForce RTX 2060 стала настоящим народным хитом, а потому и по сей день находится «на руках» у многих пользователей. Видеокарты NVIDIA с индексом 60 в конце названия всегда были самым популярным выбором среди пользователей из-за отличного когда-то соотношения цена/производительность.

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Источник изображения: Videocardz

Но абсолютно каждый владелец RTX 2060, успевший купить её по околорекомендованной цене, не отказался бы сменить её на новенькую RTX 3060, если бы не суровая реальность в виде новой майнинг лихорадки. Сегодня новая NVIDIA GeForce RTX 3060 стоит 96990 рублей, и даже выпущенная более двух лет назад GeForce RTX 2060 продаётся уже за 75990 рублей.

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Но много ли теряют обладатели RTX 2060, не имеющие возможности обновиться до RTX 3060 или они могут не расстраиваться и продолжать ею пользоваться, радуясь, что купили её в четыре раза дешевле, чем сегодня стоит RTX 3060? Ответить на этот вопрос нам поможет youtube канал Testing Games, столкнувший лбами RTX 2060 и RTX 3060 в десяти популярных играх.

Тестирование проводилось в разрешении 1440p, на системе с процессором Intel i9-10900K и 32Gb оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3800Mhz. Результаты тестирования в видео ниже.

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Для удобства представляю итоги в виде диаграммы.

Превосходство новинки над предшественницей, в зависимости от игрового проекта, составляет от 11 до 29 кадров или от 21 до 35 процентов. Интересным моментом является то, что в восьми играх из десяти потребление видеопамяти находилось на значении 6 ГБ или меньше. И лишь в игре Horizon Zero Dawn видеобуфер был заполнен более, чем на 7 ГБ. А в проекте Microsoft Flight Simulator потребление памяти приблизилось к 8 ГБ. Но это в разрешении 1440p с самыми высокими настройками качества. Таким образом, видеокарта GeForce RTX 2060, со своими значительно более скромными техническими характеристиками, выглядит всё ещё не так уж и плохо на фоне новинки RTX 3060, хотя и отстаёт от неё почти на треть. Если учесть, что при переходе в разрешение 1080p показатели fps обеих видеокарт вырастут приблизительно на 20%, то обе видеокарты в большинстве случаев позволяют с комфортом играть во все современные игры. Но видеокарта RTX 2060 больше подходит для гейминга на 60-герцовом мониторе с разрешением 1080p, а RTX 3060 позволит играть как на высокочастотном мониторе с разрешением 1080p, так и на мониторе с разрешением 1440p. В конечном итоге вопрос апгрейда, как всегда, упирается в кошелек геймера.