Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
С выходом видеокарт серии GeForce RTX 20 на архитектуре Turing компания NVIDIA впервые привнесла в игровой мир технологию трассировки лучей в реальном времени с аппаратной поддержкой. Самой младшей из них была GeForce RTX 2060, дебютировавшая с рекомендованной ценой 350 долларов, которая впоследствии была снижена до 299-долларовой отметки в связи с релизом конкурирующей AMD Radeon RX 5600 XT. GeForce RTX 2060 стала настоящим народным хитом, а потому и по сей день находится «на руках» у многих пользователей. Видеокарты NVIDIA с индексом 60 в конце названия всегда были самым популярным выбором среди пользователей из-за отличного когда-то соотношения цена/производительность.
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Источник изображения: Videocardz
Но абсолютно каждый владелец RTX 2060, успевший купить её по околорекомендованной цене, не отказался бы сменить её на новенькую RTX 3060, если бы не суровая реальность в виде новой майнинг лихорадки. Сегодня новая NVIDIA GeForce RTX 3060 стоит 96990 рублей, и даже выпущенная более двух лет назад GeForce RTX 2060 продаётся уже за 75990 рублей.
Но много ли теряют обладатели RTX 2060, не имеющие возможности обновиться до RTX 3060 или они могут не расстраиваться и продолжать ею пользоваться, радуясь, что купили её в четыре раза дешевле, чем сегодня стоит RTX 3060? Ответить на этот вопрос нам поможет youtube канал Testing Games, столкнувший лбами RTX 2060 и RTX 3060 в десяти популярных играх.
Тестирование проводилось в разрешении 1440p, на системе с процессором Intel i9-10900K и 32Gb оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3800Mhz. Результаты тестирования в видео ниже.
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Для удобства представляю итоги в виде диаграммы.
Превосходство новинки над предшественницей, в зависимости от игрового проекта, составляет от 11 до 29 кадров или от 21 до 35 процентов. Интересным моментом является то, что в восьми играх из десяти потребление видеопамяти находилось на значении 6 ГБ или меньше. И лишь в игре Horizon Zero Dawn видеобуфер был заполнен более, чем на 7 ГБ. А в проекте Microsoft Flight Simulator потребление памяти приблизилось к 8 ГБ. Но это в разрешении 1440p с самыми высокими настройками качества. Таким образом, видеокарта GeForce RTX 2060, со своими значительно более скромными техническими характеристиками, выглядит всё ещё не так уж и плохо на фоне новинки RTX 3060, хотя и отстаёт от неё почти на треть. Если учесть, что при переходе в разрешение 1080p показатели fps обеих видеокарт вырастут приблизительно на 20%, то обе видеокарты в большинстве случаев позволяют с комфортом играть во все современные игры. Но видеокарта RTX 2060 больше подходит для гейминга на 60-герцовом мониторе с разрешением 1080p, а RTX 3060 позволит играть как на высокочастотном мониторе с разрешением 1080p, так и на мониторе с разрешением 1440p. В конечном итоге вопрос апгрейда, как всегда, упирается в кошелек геймера.
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