Илон Маск сообщил о возможном строительстве фабрики Tesla в России.
В прошедшую пятницу на страницах нашего сайта появилась новость о том, что в Россию прилетает известный американский предприниматель Илон Маск, который должен был выступить на марафоне «Новое знание». Конечно, в реальности Маск никуда не полетел, а выступил на форуме по видеосвязи, как и полагается в 2021 году, в период мировой пандемии.
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Программа форума «Новое знание» охватывает такие направления, как IT, индустрия, промышленность, наука и технологии, а также история, культура и спорт.
Издательский дом «Коммерсантъ» сообщил, что в своём выступлении глава компании Tesla высказался о скором официальном выходе электромобилей Tesla на российский рынок. Конкретные сроки указаны не были.
Конечно, автомобили Tesla и сейчас продаются в России, но открытие официального представительства выводит их на новый уровень. Насколько наша страна готова к массовому использованию электромобилей покажет время, но пока что оценки экспертов не самые обнадёживающие. В России сегодня отсутствует широко развитая инфраструктура для зарядки подобных электромобилей. По большей части электромобили вызывают интерес лишь у самой обеспеченной прослойки общества и эксплуатируются в самых крупных городах. Подобная ситуация несколько лет назад наблюдалась и в других европейских странах. Нет у нас и программы поддержки покупателей "экологичных" авто. Многие государства практикуют различные бонусы в виде налоговых льгот для покупателей электрокаров. Тем не менее в 2020 году продажи электромобилей в России выросли более чем на 70%, что говорит о том, что процесс запущен и данное направление развивается.
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Большой интерес участников форума вызвала заинтересованность Илона Маска в строительстве фабрики по производству электромобилей Tesla в России. Он сообщил, что в планах компании расширять своё производство по всему миру. На слова руководителя Tesla активно отреагировали главы российских регионов, предложив компании различные льготные условия при строительстве подобного завода.
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