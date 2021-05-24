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Исполнительный вице-президент компании Intel Gregory M Bryant разместил в twitter сообщение с подтверждением выпуска процессоров семейства Meteor Lake. Они будут относиться к 14-му поколению процессоров Intel Core и появятся после процессоров Raptor Lake, которые, в свою очередь, заменят семейство Alder Lake, выпуска которого в этом году с таким нетерпением ждёт всё мировое компьютерное сообщество.

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Казалось бы, в чём интерес обычного пользователя заглядывать так далеко? Он есть, ведь эта информация даёт возможность составить план выпуска продукции технологическим гигантом на ближайшие годы в виде удобоваримой таблицы, представленной ниже.

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Как мы видим, начиная с Alder Lake процессоры Intel будут иметь гибридную архитектуру с разнородными ядрами. Это позволяет предположить, что и основной конкурент AMD рано или поздно пойдёт по тому же пути. Но многое зависит и от других игроков рынка, включая Microsoft. Процессорный разъём LGA1700 продержится минимум три поколения. Это вовсе не означает, что купив материнскую плату на чипсете 600-ой серии, в неё можно будет устанавливать "камни" всех трёх поколений. Но это говорит о совместимости систем охлаждения с 12-го по 14-е поколение. В таблице также присутствует предварительная и пока что не подтвержденная информация о 15-ом поколении процессоров Intel с названием Lunar Lake-S, которое ориентировочно выйдет в 2024 году. Но все процессоры с 12 по 15-е поколение объединяет поддержка оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса стандарта PCIe 5.0. Вероятно PCIe 5.0 сначала придёт в чипсеты и процессоры верхнего уровня и только постепенно станет мейнстримом. Как мы видим, переход на память DDR5 станет постепенным. Процессоры Alder Lake-S станут переходным поколением. В зависимости от модели ЦПУ и материнской платы, система будет поддерживать либо новый стандарт памяти, либо устаревший DDR4. Это позволит некоторым пользователям сэкономить на покупке памяти нового стандарта. Сегодня это является актуальным, ведь практически каждый квартал мы слышим об очередном повышении отпускных цен на чипы DRAM.

Недавно я анализировал, в какую сумму пользователям обойдётся переход на платформу с поддержкой памяти DDR5 и пришел к весьма неутешительным выводам.

Источник: videocardz