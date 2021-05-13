Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
Сотрудник TechSpot Стивен Уолтон провёл тестирование разных моделей материнских плат на чипсете Intel B560 и назвал полученные результаты катастрофическими. В начале он пояснил, что недавно проводил тестирование большого количества плат на чипсете Z590 с процессорами Intel 11-го поколения и не выявил каких-либо значимых отличий в работе процессоров на разных моделях материнских плат. Ни одна плата не ограничила производительность процессоров из-за каких-либо ограничений в BIOS. Исключением оказалась лишь плата от Asrock, работающая в пределах спецификации Intel, но при настройках по умолчанию занижающая тактовую частоту процессора Intel Core i9-11900K в многоядерной нагрузке до 10%.
Однако, в связи разблокировкой компанией Intel функции разгона памяти в платах на чипсете Intel B560, он решил уделить пристальное внимание именно платам данной категории, как наиболее подходящим для бюджетных систем. Для тестов он выбрал самые недорогие процессоры с заблокированным множителем: шестиядерный Core i5-11400F и восьмиядерный Core i7-11700. С его слов, покупать в пару к подобным процессорам материнские платы на чипсете Intel Z590 не имеет смысла в финансовом плане.
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По результатам тестирования мистер Уолтон установил, что в зависимости от модели материнской платы B560 производительность заблокированных процессоров, имеющих TDP 65 Ватт, таких как i5-11400F и i7-11700, может снизиться более, чем на 40%. Суть проблемы кроется в настройках BIOS, выставленных по умолчанию. А именно с такими настройками их используют большинство покупателей.
Так, процессоры, установленные в материнские платы MSI B560 Tomahawk (200$) и Gigabyte B560M Aorus Pro AX (180$) показали ту же производительность, что и на платах Z590. Установленный в них процессор Intel Core i5-11400F в многоядерном тесте Cinebench R23 работал на средней частоте 4,2 ГГц при настройках по умолчанию. Более дешевые платы Asrock B560 Pro4, Gigabyte B560M DS3H AC и MSI B560M Pro по умолчанию устанавливают ограничение TDP 65 Вт, что сказывается на рабочей частоте процессора. Например, i5-11400F установленный в Asrock B560 Pro4 в многоядерном тесте работал частоте всего 3380 МГц. Худший результат показала плата MSI B560M Pro - всего 3100 МГц, что почти на 1 ГГц ниже (-35%), чем у Tomahawk. Плата Gigabyte B560M DS3H AC позволила процессору работать на частоте 3500 МГц. Подобную разницу в производительности можно назвать огромной. Это фактически производительность процессоров разных уровней. Ниже приведены результаты на всех пяти протестированных платах в 30-минутном прогоне бенчмарка Cinebench R23.
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Более утешительными оказались результаты в играх. В игре Shadow of the Tomb Raider падение производительности на более дешевых платах достигло значения в 12%.
Автор подчёркивает, что на всех указанных платах можно снять ограничение мощности, изменив настройки в BIOS вручную. К примеру на MSI B560M Pro необходимо сменить в BIOS настройку "box cooler" на "water-cooling".
Следующим на очереди оказался восьмиядерный процессор Core i7-11700 с заявленной частотой в режиме Turbo - 4,9 ГГц, при базовой 2,5 ГГц. Платы MSI B560 Tomahawk и Gigabyte B560M Aorus Pro AX позволили ему работать на частоте до 4,4 ГГц в тесте Cinebench R23. А вот результаты более дешевых плат оказались удручающими. Gigabyte B560M DS3H AC снизил тактовую частоту процессора в этом тесте до 3180 МГц (-43%), Asrock B560 Pro4 выдержала всего 3155 МГц (-44%), а MSI B560M Pro оказалась худшей — всего 2890 МГц (-53% по сравнению с MSI B560 Tomahawk). Следовательно, при использовании восьмиядерного процессора i7-11700 добиться его максимальной производительности можно только лишь при ручных настройках.
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В играх результаты на дешевых платах ухудшились на 8, 9 и 14 процентов соответственно.
Снятие в BIOS ограничений мощности также не приводит все материнские платы к единому показателю производительности процессора. На этот раз ограничителем выступают функции тепловой защиты VRM, снижающие производительность процессора в плате MSI B560M Pro на 16% по сравнению с MSI B560 Tomahawk.
Интересным моментом оказалось то, что минимальный разброс в производительности на разных платах B560 показал процессор Core i5-11600K - всего 4% по частоте. Причина в TPD процессора - 125 Вт, которое автоматически расширяет лимиты мощности в BIOS. Установка Core i5-11600K позволяет не обращаться к ручным настройкам в BIOS.
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Таким образом, в результате тестирования автор пришел к неутешительным выводам, что если покупатель материнской платы на чипсете B560 не является опытным пользователем, умеющим совершать тонкие настройки в BIOS, то при покупке недорогой платы он может потерять в производительности до 50%. А ведь ещё есть настройки оперативной памяти. Мистер Уолтон откровенно назвал это безумием и большим беспорядком у производителей материнских плат. Отчасти, виной тому очень расплывчатые спецификации Intel. Ведь зачастую процессоры, работая на сниженных частотах, всё-таки находятся в их рамках. В заключении TechSpot рекомендует всем покупателям материнских плат на чипсете b560 крайне ответственно отнестись к выбору платы до её покупки. Тем же, кто не может или не желает проводить ручные настройки в BIOS лучше избегать материнских плат Intel B560 стоимостью менее 140 долларов, дабы не получить крайнее разочарование от покупки.
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