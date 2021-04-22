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Компания Arctic выпустила заявление, в котором указывает, что увеличивает гарантийный срок на всю свою продукцию до шести лет. Исключением будут лишь зарядные и звуковые устройства, которых нововведение не коснётся. Продление гарантии уже вступило в силу. Безусловно, самым приятным моментом является то, что продление гарантийного срока распространяется и на все ранее проданные товары, уже находящиеся на руках у пользователей. Основатель компании Магнус Хубер сообщил, что компания пошла на этот шаг, так как уверена, что каждый её продукт соответствует самым высоким стандартам и заслуживает длительного доверия со стороны клиентов. Arctic всегда делает упор на надежность и качество и твёрдо верит в свою продукцию.

Остаётся открытым вопрос реализации права на новую гарантию в российских розничных сетях. Найдутся ли среди них те, кто решит этот вопрос самостоятельно, в одностороннем порядке - пока не ясно. Самыми популярными и массовыми продуктами компании Arctic среди пользователей остаются вентиляторы систем охлаждения и термоинтерфейсы. Но их стоимость мало соизмерима со стоимостью самостоятельной отправки вышедшего из строя или проявившего заводской брак в ходе эксплуатации товара производителю.

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Стоит напомнить, что самым последним релизом компании Arctic стала термопаста Arctic MX-5, показавшая отличную эффективность по результатам многочисленных тестов, опубликованных в сети, не уступив своей предшественнице.

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Источник: Techpowerup