Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ситуация в текущем году такова, что доступ геймеров к игровым моделям видеокарт по вменяемым розничным ценам фактически закрыт, какие бы громкие заявления не делала вице-президент NVIDIA Колетт Кресс. Единственным спасением геймеров, не имеющих достаточных средств на покупку новой видеокарты в магазине, остаются площадки объявлений по продаже видеокарт бывших в употреблении. Самой крупной из них в нашей стране является Авито. Но, как всегда, бывает, подобные места буквально кишат предприимчивыми персонажами всех мастей. И далеко не у всех из их благие намерения. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных личностей, можно воспользоваться опытом и мудростью наших камрадов из конференции overclockers.ru. Но б/у видеокарты приманивают не только геймеров, но и их, с недавнего времени, заклятых врагов — майнеров.

реклама

Так, на Авито стали появляться объявления о продаже видеокарт для майнинга CMP 30HX. Это видеокарта с GPU от компании NVIDIA, имеющая уровень эффективности при добыче криптовалюты Ethereum примерно 26 Мхеш/с. CMP 30HX основана на чипе Turing TU116-100 с 1408 ядрами CUDA. Она наделена 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 с шиной 192 бит и эффективной частотой 14 ГГц. Такие характеристики делают её очень похожей на GeForce GTX 1660 Super. Но видеокарта для майнинга не имеет видеовыходов. Некоторые геймеры считают, что это не проблема и подобную видеокарту путём нехитрых манипуляций вполне можно превратить в игровую.

Видеокарты CMP 30HX предлагаются по цене от 44800 до 79000 рублей. Открываем самое привлекательное предложение и видим, что на самом деле видеокарты продаются по цене 47500 рублей и партиями от 250 штук. Продавец просит предоплату 50% с подписанием договора поставки, то есть почти 6 миллионов рублей! Обещается отгрузка в середине, конце апреля. Возникает вопрос, кто готов рискнуть шестью миллионами рублей?Следующие продавцы предлагают карты после 100% предоплаты, при заказе партии от 50 штук, обещая поставить товар через 1,5 месяца и более. Но есть и вовсе уникальные случаи. Один продавец предлагает купить CMP 30HX за 79000 рублей. На что он рассчитывает? Он предлагает выиграть видеокарту! Для этого надо всего лишь посмотреть видеоролик с youtube, прикрепленный к объявлению, поставить к нему лайк и сообщить о ролике 3000 своим друзьям. Воистину, не имей сто рублей, а имей сто друзей.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

В заключении, хотелось бы пожелать как геймерам, так и начинающим майнерам быть не только терпеливыми, но и осторожными. Не стоит поддаваться сиюминутным порывам, теряя бдительность.