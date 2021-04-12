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Обзоры процессоров Intel 11-го поколения на архитектуре Rocket Lake-S уже вышли несколько дней назад и были изучены пользователями, интересующимися новинками. По их итогам тестов стало ясно, что новый бюджетный хит Intel Core i5-11400F не сильно превосходит своего предшественника Intel Core i5-10400F, но тем не менее является привлекательной покупкой при сборе новой системы. Цена Intel Core i5 11400F в российской рознице находится в пределах 16-17 тысяч рублей, против 14-15 тысяч рублей у предшественника Intel Core i5-10400F. Ценовым конкурентом новинки является процессор AMD Ryzen 5 3600, который стоит в районе 14-15 тысяч рублей. Лучший на сегодня 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600X продается примерно за 25 тысяч рублей, поэтому является выбором бескомпромиссных энтузиастов, предпочитающих продукцию компании AMD.

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Ютуб-канал Benchmark сравнил процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X в восьми играх в разрешении 1080p, чтобы помочь потенциальным покупателям в сложном выборе. Процессоры тестировались в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070.

Результаты тестов я приведу в виде диаграммы для удобства восприятия. Они оказались следующими.

По результатам тестов становится ясно, что процессор Ryzen 5 3600 является конкурентом Intel Core i5-11400F лишь по цене, сильно уступая ему в "игровой" производительности. В свою очередь новинка дышит в затылок лучшему на сегодня игровому "шестиядернику" Ryzen 5 5600X, стоя при этом дешевле на целых 8 тысяч рублей. А это цена скоростного комплекта DDR4 на 16 ГБ.

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Остаётся вопрос цены подходящей материнской платы для нового Intel Core i5-11400F. К счастью компания Intel осознала необходимость наличия бюджетных материнских плат с поддержкой разгона оперативной памяти и разблокировала его на "досках" с чипсетом B560. Цена таких плат в российской рознице стартует от 8400 рублей, делая покупку связки i5-11400F + B560 "народным" выбором!

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