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Вчера компьютерные энтузиасты всего мира смогли ознакомится с многочисленными обзорами процессоров Intel 11-го поколения. Конечно, основной интерес общественности вызвали шести и восьмиядерные модели на архитектуре Rocket Lake-S. Но как показывает практика, большинство пользователей в свои домашние системы выбирают "народные" процессоры с шестью ядрами, руководствуясь соображениями соотношения цена/производительность. Действительно, учитывая их текущую производительность, достаточную для большинства повседневных задач, а также ситуацию с доступностью видеокарт, такой выбор можно назвать разумным и обоснованным.

Новый Core i5-11600K на первый взгляд имеет не так много отличий от своего предшественника Core i5-10600K. Все они рассмотрены вчера, но я приведу их для наглядности в таблице ниже. Тем не менее, новинка базируется на новой архитектуре Cypress Cove, которая обещала нам рост показателя IPC на 19% относительно Skylake.

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Ютуб-канал PRO Hi-Tech провел тестирование нового шестиядерного процессора Intel Core i5-11600K, сравнив его с предшественником Core i5-10600K и "красным" конкурентом Ryzen 5 5600X. Тесты проводились в разрешении FullHD, которое до сих пор является самым массовым по статистике из различных источников. Для тестов использовались следующие игры: Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Total War Saga: Troy, Assassin’s Creed Valhalla и Shadows of The Tomb Rider (она же "Ларка", без которой PRO Hi-Tech не обходится). Результаты получились следующие.





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Практически во всех играх, новинка Core i5-11600K смогла обойти своего предшественника Core i5-10600K, показывая результаты производительности, сопоставимые с Ryzen 5 5600X. Лишь в "Ларке" процессор от "красных" показал себя значительно лучше. А в Assassin’s Creed Valhalla процессор предыдущего поколения Core i5-10600K сумел обойти всех остальных участников, выиграв даже у восьмиядерного Ryzen 7 5800X.

Подведя итог, можно сказать, что если на руках у пользователя уже имеется Core i5-10600K, то менять его на Core i5-10600K ради игровых задач, скорее всего, нет смысла, ведь разница хоть и есть, но она не столь впечатляющая, особенно если Core i5-10600K как следует разогнать. Разница между Intel Core i5-11600K и Ryzen 5 5600X в игровых задачах несущественна и покупатель будет исходить скорее из цены, предпочтений и доступностью материнских плат под эти процессоры, нежели из разницы в их производительности.

Источник: PRO Hi-Tech

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