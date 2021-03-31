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Известный тайваньская компания ASRock давно известна технической фантазией своих инженеров. Им не раз удавалось совместить на одной материнской плате казалось бы несовместимое, порождая различных монстров Франкенштейна. Иногда компания проявляла бунтарство и давала пользователям своей продукции инструменты для нарушения запретов со стороны чипмейкеров. В общем, лояльность к компьютерным энтузиастам, склонным к смелым экспериментам, присуща компании с незапамятных времён. Одной из сторон такой лояльности было порождение линейки материнских плат под названием OC Formula. В ней ASRock давала энтузиастам весь необходимый для экстремального разгона функционал. В разработке плат принимали участие известные оверклокеры. На платах этой линейки поставлен ни один мировой рекорд. К сожалению, последними оставшимися на слуху у пользователей моделями стали ASRock Z170 OC Formula и ASRock X299 OC Formula. Затем линейка была немного подзабыта производителем. Теперь легендарные материнские платы возвращены в строй.

ASRock с гордостью представила материнскую плату Z590 OC Formula, разработанную для разгона. Выпуск приурочен к выходу процессоров Intel 11-го поколения для настольных ПК. ASRock Z590 OC Formula щедро одарена всеми необходимыми для разгона инструментами:- 12-слойная печатная плата серверного уровня предотвращает изгиб печатной платы и улучшает целостность сигнала, обеспечивая более высокую производительность, а также стабильность системы, обеспечивая надежную и долговечную систему без каких-либо компромиссов;

- плата оснащена всего двумя слотами памяти DIMM типа SMD. По сравнению с обычным слотом DIMM типа DIP, слот DIMM типа SMD может снизить потери сигнала, повысить стабильность при высоких частотах и максимально увеличить потенциал разгона;

- 16-фазная система питания с технологией SPS (SMART POWER STAGE) - это новое решение для систем питания с полностью оптимизированными интегрированными MOSFET-транзисторами с усовершенствованной микросхемой драйвера, датчиками тока и датчиками температуры, которое обеспечивает более стабильный ток и его мониторинг для экстремального разгона;

- технология изготовления печатной платы Backdrill позволяет сигналам проходить между слоями с меньшими потерями из-за затухания, а также улучшать согласование импеданса;

- OLED-дисплеем и кнопки управления помогут сделать удобным управление функциями разгона;

- плата также наделена всем функционалом чипсета Z590, включая технологию Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen-2x2, PCIe 4.0. В наличии сетевой контроллер LAN 2,5 Гбит / с. За звук отвечает Realtek ALC1220 Audio Codec, ЦАП ESS SABRE9218 DAC и аудиоконденсаторы WIMA, с возможностью подключения наушников с импедансом до 600 Ом.

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Материнская плата Z590 OC Formula позволит пользователям устанавливать мировые рекорды разгона благодаря секретным профилям разгона известного оверклокера Ника Ши и многому другому. О стоимости платы ничего не говорится, но низкой она вряд ли будет.