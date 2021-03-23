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Не так давно в продажу поступила новинка компании AMD - видеокарта Radeon RX 6700 XT, основанная на архитектуре RDNA 2. Она является преемницей AMD RX 5700 XT (архитектура RDNA) и предлагает примерно на 25-30% большую производительность при снижении энергопотребления приблизительно на 15%. При этом оба чипа выполнены по 7 нм технологическим нормам.

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Рекомендованная цена RX 6700 XT составляет 479$ против 399$ у RX 5700 XT. И переплата 80$ (~6000 рублей) за почти на треть большую производительность можно было бы назвать вполне оправданной, если бы в дело не вмешался очередной майнинг бум. Летом 2019 года референсную RX 5700 XT можно было приобрести за сумму менее 30000 рублей, тогда как текущие цены на Radeon RX 6700 XT стартуют с 86700 рублей (~1140$), что почти в три раза выше реальных розничных цен на RX 5700 XT в 2019 году в России. Это не позволяет напрямую сравнивать данные решения по соотношению цена/производительность.

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Поэтому ютуб-канал Hardware Unboxed решил исследовать различия в производительности, вызванные архитектурными изменениями в новом продукте, сравнив Radeon RX 6700 XT и RX 5700 XT в играх на одинаковой частоте GPU, зафиксированной на 1,8 ГГц.

Radeon RX 6700 XT имеет в два раза больший объём памяти GDDR6, но более узкую шину по сравнению с RX 5700 XT. Компенсировать это призвано наличие 96 Мбайт кэша у RX 6700 XT, отсутствующего у предшественника и напоминающего кэш 3-го уровня у процессоров. Обе видеокарты поддерживают PCI Express 4.0 x16. Тесты проводились на одном стенде, вкупе с процессором Ryzen 9 9550X и 32 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 3200 Мгц с CL14. В ходе тестов контролировалась работа обеих видеокарт именно на частоте GPU 1,8 ГГц, исключая её «просадки». Тестирование производилось в разрешениях: 1080p, 1440p и 4K. Данный тест определенно можно назвать исследованием IPC у двух поколений видеокарт AMD.

Итак, результаты тестов оказались следующими.









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Результаты тестов оказались переменными. Например, в игре Assassin’s Creed Valhalla новинка уступила своей предшественнице. А в проекте Death Stranding производительность оказалась одинаковой. В игре F1 2020 Radeon RX 6700 XT уступила RX 5700 XT в разрешения 1080p и 1440p, но вырвалась вперед в 4K, что проводившие тест представители Hardware Unboxed связали с работой Infinity Cache, которая не столь заметна в разрешении 1080p, но даёт до 6% преимущества в 1440p и до 10% в разрешении 4K. Таким образом, прирост быстродействия видеокарте нового поколения в основном даёт более высокая тактовая частота GPU, способная достигать значений свыше 2,5 ГГц, по сравнению с 1,9 ГГц у предшественницы и отлаженная работа новой технологии, в виде добавления 96 Мбайт кэша. Данные изменения позволили Radeon RX 6700 XT достичь производительности уровня NVIDIA RTX 3070. Но при условии не задействования технологии трассировки лучей, с чем у Radeon RX 6700 XT дела обстоят значительно хуже, чем у конкурента. Хотя компания AMD уже активно работает над технологией FidelityFX Super Resolution, которая должна решить эту проблему.

Источник: Hardware Unboxed