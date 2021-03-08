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MSI добавляет поддержку Resizable BAR на всех платах LGA1151-v2

Опробовать новую технологию в деле на материнских платах MSI LGA1151-v2 можно уже прямо сейчас.
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Тайваньский производитель MSI продолжает непрерывно работать на свежими версиями прошивок для системных плат с разъёмом LGA1151-v2. Сейчас вендор продолжает трудиться над адаптацией технологии AMD Smart Access Memory под платформу Intel. Компания уже имеет бета-UEFI с данной технологией для материнских плат на наборах системной логики Intel Z390, H370, B360 и H310. Пользователи платформы Z370 также не будут обделены вниманием и прошивка для неё также будет выпущена в ближайшем будущем.

Впервые о технологии Resizable BAR заговорила компания AMD, перед тем, как запустить в продажу видеокарты серии Radeon RX 6000. Но первоначально обещалась работа технологии только совместно с процессорами серии Ryzen 5000. На днях AMD объявила, что задействует технологию и на процессорах Ryzen 3000, работающих на платформах с чипсетами B550, X570 и B450.

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Resizable BAR позволяет процессору иметь прямой доступ ко всей видеопамяти графического ускорителя, что весьма положительно сказывается на быстродействии в игровых приложениях. Увеличение fps может достигать значений 5-11%, в зависимости от тайтла.

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Вслед за платформой AM4 Resizable BAR появилась и на Intel LGA1200. В стороне не остался и ведущий производитель видеокарт — корпорация Nvidia. Она привнесла поддержку данной функции в свой новейший продукт — видеокарту GeForce RTX 3060. Старшие видеокарты серии GeForce RTX 30-й получат необходимую прошивку позже. Всё это говорит, что данная технология станет стандартной и постепенно будет входить в "пакет" функций на всех новых платформах.

Счастливые пользователи системных плат MSI LGA1151-v2, которые отличились особой сноровкой и сумели приобрести видеокарту GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6000 уже сейчас могут попробовать новую функцию Resizable BAR в деле и оценить полученный от её активации прирост быстродействия в игровых приложениях. Но для этого им необходимо самостоятельно обновить UEFI до последней версии, которая уже доступна на сайте Micro-Star International.

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Теги

intel msi z390 smart access memory resizable bar z370 h310 b360 h370 lga1151-v2
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Resso
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Для b350 тоже жду, но знаю что не сделают. Так что пусть идут лесом.
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