Пока марсоход NASA изучает Марс, Россия подготавливает миссию на Венеру
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В прошлом своём материале я уже упоминал последнее космическое достижение человеческой цивилизации. 18 февраля 2020 года на планету Марс был успешно спущен марсоход "Perseverance". Одной из его многочисленных целей является изучение наличия жизни на планете в прошлом.
Тем временем, из Института космических исследований РАН пришли известия, что наша страна начала проектировку межпланетной космической станции «Венера-Д». Из названия становится понятно, что она отправиться изучать Венеру.
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Предполагается, что первый миссия отправится к Венере в 2029-ом году. Ей предстоит изучить атмосферу планеты и её поверхность. Второй аппарат планируется запустить спустя два года. Он продолжит исследования. Спустя ещё несколько лет, в 2034 году, состоится третья миссия, которая уже должна будет привезти на Землю образцы атмосферы с Венеры.
Венера является планетой земной группы. Это единственная планета, которая вращается в противоположенную сторону в отличие от большинства планет Солнечной системы. Её атмосфера на 96% состоит из углекислого газа. Венера вторая по удалённости от Солнца, но является самой горячей планетой в системе. Температура на её поверхности может достигать 462 C. Планета покрыта облаками из серной кислоты. В такой среде вряд ли выживет даже земной эксперт по выживанию — тихоходка. Тем не менее, некоторые учёные неоднократно заявляли о том, что на планете могут существовать формы жизни. Их косвенными признаками может являться наличие газа фосфина и простейшей аминокислоты глицин в атмосфере планеты.
Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Венера-7». Макет 1:1
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Наша страна уже отправляла на Венеру спускаемые аппараты. Так в 1970 году на поверхность планеты совершил мягкую посадку советский аппарат «Венера-7». Но проработав всего 20 минут он вышел из строя. Тем не менее отечественными учёными был получен уникальный опыт, который обязательно пригодится им в новых миссиях.
Источник: РБК
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