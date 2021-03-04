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2021 год не особенно благосклонен к игрокам, решившим обновить свой геймерский парк. Тотальный дефицит новых видеокарт и игровых консолей привел к резкому скачку цен на них. В такой ситуации игрокам всё труднее опустошать семейный бюджет во имя своих виртуальных увлечений.

Игровая консоль PlayStation 5 имеет достаточно необычный внешний дизайн, ставший предметом многочисленных мемов в интернет сообществе. Такой особенностью приставки не преминул воспользоваться один находчивый житель Вьетнама. Ему очень не хотелось сообщать о новой покупке своей супруге и он выдал новое устройство за маршрутизатор.

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Глава семейства не ограничился лишь словами. Он вызвал мастера из компании-провайдера, чтобы тот сымитировал подключение интернет-устройства. А на корпусе приставки была размещена наклейка провайдера с контактами сервисного центра. Как мужчина назвал эту секретную операцию не упоминается.

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Но как и Шерлок Холмс чуть не попался на своём первом тщательно спланированном преступлении, оставив за собой следы, так и вьетнамский муж, будучи полностью уверенным в своей сообразительности, совершил роковую ошибку, столь типичную для современного общества. Его операция стала достоянием всемирной паутины. И сейчас уже мало кто сомневается, что его жена рано или поздно узнает о содеянном.

Это не первая подобная история, известная миру. Ранее житель Тайваня обманул свою жену, выдав купленную PlayStation 5 за очиститель воздуха. Но та история закончилась словами "GAME OVER", ведь супруга всё узнала и велела нерадивому мужу продать консоль.