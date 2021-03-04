Scythe представила чёрный-чёрный кулер для процессора Mugen 5 Black Edition
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Компания Scythe хорошо знакома компьютерным энтузиастам, в том числе процессорными системами охлаждения. Недавно компания анонсировала новый кулер башенного типа Mugen 5 Black Edition.
Отличительной особенностью устройства является полностью чёрное исполнение. Подобное решение довольно модное в последнее время. Даже компания Noctua славившаяся своими "рыжими" вентиляторами сдалась под натиском моды и выпустила кулер Noctua NH-D15 chromax black. Тёмная сторона, на которую перешел Scythe Mugen 5 Black Edition полностью исключает порядком всем надоевшую RGB подсветку.
На кулер установлен 120 мм вентилятор Kaze Flex 120 с низким уровнем шума. Вентилятор поддерживает диапазон скоростей от 300 до 1500 оборотов в минуту, а его максимальный уровень шума составляет всего 29,75 дБ. Вентилятор способен генерировать воздушный поток до 113 м3/ч. Заявлена универсальная поддержка платформ: LGA 2066/2011 (V3) / 1200 / 115X и AM4 / AM3 (+) / AM2 (+) / FM2 (+) / FM1. В кулере используется шесть медных 6 мм тепловых трубок. Высота кулера составляет 154,5 мм.
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Для исключения конфликта с модулями оперативной памяти используется ассиметричность. Утверждается, что логотип в верхней части радиатора выполнен методом алмазной гравировки.
Производитель оценил Mugen 5 Black в 60 долларов.
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