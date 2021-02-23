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Южнокорейский ветеран по производству компьютерных комплектующих компания Zalman показала новую линейку корпусов Z8. Они имеют строгий лаконичный дизайн. Модельный ряд включает в себя:

- базовый корпус «Z8» с вентилируемой решёткой на фронтальной части и вентиляторами без подсветки;

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- «Z8 MS» с вентилируемой решёткой на фронтальной части и вентиляторами с RGB подсветкой;

- «Z8 TG» с закаленным стеклом на фронтальной панели и вентиляторами с RGB подсветкой.

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Заявлена поддержка материнских плат форм-фактора от Mini-ITX до E-ATX. Все три корпуса имеют закаленное стекло на левой стороне с механизмом крепления дверного типа с петлями. Все модели способны вместить в себя воздушный кулер высотой до 162 мм и видеокарты длиной до 350 мм. Помочь организовать укладку проводов призвана внутренняя панель, скрывающая кабели.

Все модификации имеют в комплекте четыре 120-мм вентилятора. В моделях «Z8 MS» и «Z8 TG» три из них имеют RGB подсветку.

Посадочные места для вентиляторов имеют следующую схему:

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- три вентилятора размером 120 или 140 мм на передней стенке (или радиатор СЖО 120 мм);

- два вентилятора размером 120 или 140 мм на верхней стенке (или радиатор СЖО 120 мм / 240 мм / 280 мм);

- один вентилятор размером 120 на задней стенке (или радиатор СЖО 120 мм).

Отсек блока питания уже традиционно закрыт кожухом. На верхней панели расположены порты USB 3.0 (2 шт.), USB 2.0 (1 шт.) и разъемы для аудиоустройств. Корпусы имеют габариты 460 x 212 x 493 мм (длина x ширина x высота) и весят около 6,8 кг.

О стоимости корпусов новой линейки пока что информации нет.



