Информация об уникальной новой серии двухэкранных ноутбуков от известного китайского бренда GPD была недавно обнародована в сети. Ожидается, что эти устройства будут представлены миру на мероприятии Computex, которое состоится 4 июня 2024 года.

GPD Duo, ноутбуки с двойным экраном, представляют собой визуальный аналог таких устройств, как Asus Zenbook Duo и Lenovo Yoga Book 9i, которые были впервые представлены на CES 2023. Эти модели отличаются своим уникальным дизайном и функциональностью, подчеркивая новые тенденции в развитии персональных компьютеров.

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Двойные OLED-экраны размером 13.3 дюйма, которые будут установлены один над другим, станут ключевой особенностью новейших трансформеров. Это позволит пользователям одновременно взаимодействовать с несколькими приложениями, что особенно ценно для художников и дизайнеров, нуждающихся в доступе к референсам и дополнительным материалам в процессе работы.

Ожидается, что Samsung будет производить обе сенсорные панели, которые поддерживают жесты и мультитач до 10 одновременных касаний, а также обеспечат 4096 уровней чувствительности при использовании совместимого стилуса Surface Pen. Это позволит использовать нижний экран в качестве электронного холста, эффективно заменяя традиционный графический планшет.

Новые устройства GPD Duo отличаются необычайной «гибкостью» для своего класса: они позволяют трансформировать ноутбук в планшет, складывая клавиатуру и второй экран при необходимости.

Хотя точные спецификации новинок пока держатся в секрете, на основании информации о TDP в 35 Вт и функциях искусственного интеллекта, предполагается, что в основе GPD Duo лежат процессоры AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS. Вероятно, процессоры Intel Core Ultra не будут использоваться из-за их отличающихся параметров теплового пакета (28 или 45 Вт).

Подробные цены и характеристики GPD Duo станут известны вскоре, после их презентации на выставке Computex, которая состоится менее чем через неделю.

