Большинство людей предпочитают придерживаться знакомых методов, полагая, что они более удобны для использования.

В новом исследовании, проведенном SuperJob 27 и 28 мая 2024 года, было выявлено, что большинство россиян не готовы использовать биометрические данные для оплаты покупок. Из 1600 опрошенных жителей 393 городов страны, 80% выразили предпочтение традиционным методам оплаты, что всего на 1% меньше, чем результаты июля 2023 года.

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Опрошенные были проинформированы о новой технологии оплаты в магазинах, которая позволяет совершать покупки с помощью распознавания лица — достаточно улыбнуться камере, чтобы совершить транзакцию. Несмотря на инновационный подход, лишь небольшая часть респондентов готова принять этот метод.

В современном обществе, где технологии развиваются с каждым днем, всего 1% женщин до 34 лет уже оплачивают покупки, используя биометрическую идентификацию. Этот же процент отражает готовность к использованию биометрии среди людей с доходом между 50 и 100 тысяч рублей, а также среди тех, кто зарабатывает больше. Несмотря на прогрессивные изменения, только 6% опрошенных выразили желание перейти на биометрические методы оплаты, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. Особенно это касается лиц с доходом свыше 100 тысяч рублей — их доля составляет 6%. В то время как среди тех, кто получает менее 50 тысяч, таковых всего 2%.

Итак, 80% респондентов выразили неготовность использовать биометрию для оплаты покупок, причем эта цифра не зависит от пола. В возрастной категории до 34 лет, 77% опрошенных выступили против, в то время как среди людей старше 45 лет этот показатель возрастает до 83%. Неопределенность в своем мнении заявили 14% участников. Основные опасения связаны с безопасностью банковских счетов и нежеланием делиться личными биометрическими данными.