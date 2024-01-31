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Глава ООН должен уйти в отставку – министр иностранных дел Израиля
Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерриш несет ответственность за действия сотрудников агентства по делам беженцев, которых Израиль обвиняет в пособничестве ХАМАСу

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Министр иностранных дел Израиля, Исраэль Кац, заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уйти в отставку с поста, который он занимал с 2017 года. 

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Это требование было высказано после обвинений со стороны Израиля в адрес 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к вторжению ХАМАСа в Израиль 7 октября.

Да, он несет ответственность за действия сотрудников БАПОР в своей роли генерального секретаря ООН, - сказал Кац в интервью Politico. Он также добавил, что Гутерриш должен уйти в отставку или быть заменен, иначе ООН должна найти другого кандидата.

Лидер МИД заявил, что глава ООН проигнорировал жалобы и информацию о поведении гуманитарной организации и считает, что БАПОР "почти полностью сотрудничает с ХАМАСом".

По словам Каца, БАПОР, которое управляет школами, больницами и программами помощи в лагерях беженцев в Газе, на Западном берегу, в Сирии, Ливане и Иордании, "не решает проблему, а становится её частью". По его мнению, это агентство следует заменить новым, в котором арабские страны будут более активно участвовать.

Израиль пока не предоставил общественности доказательств своих обвинений в адрес сотрудников ООН, но министр иностранных дел заявил, что подробности будут отправлены в другие страны, такие как США и Германия.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обвинения Израиля "весьма убедительны", но признал, что Вашингтон не провел независимого расследования.

Воскресная публикация в газете The New York Times ссылается на секретный доклад израильского правительства, в котором говорится, что 7 октября сотрудники БАПОР помогали ХАМАСу похищать израильтян и вооружали палестинских боевиков. Такая информация ставит под сомнение безопасность израильтян и вызывает обеспокоенность в мировом сообществе.

В своем заявлении Гутерриш подчеркнул, что эти сотрудники должны быть наказаны, включая уголовное преследование. Он однако призвал страны не делать то же, что сделали США, Германия и Италия, сократив финансирование БАПОР. Глава ООН отметил, что около 2 миллионов палестинских жителей Газы зависят от помощи агентства для выживания.

Согласно данным ООН, в связи с обвинениями было уволено девять сотрудников БАПОР. Предположительно один из них погиб, а личности двух других пока не установлены.

В октябре Израиль также требовал отставки Гутерриша после его заявления о том, что нападение на страну «произошло не в вакууме», поскольку оно последовало за "56 годами удушающей оккупации" палестинских земель.

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