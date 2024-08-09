Выпускница Александра Оглоблина набрала максимальный балл за все 4 предмета, а именно: русский, профильная математика, физика и информатика.

Немного о самой выпускнице





Александра отучилась в Бауманской инженерной школе номер 1580. По словам родителей Саша рано поступила в школу и с малых лет была заинтересована в науке. В 8-м классе она стала призёром олимпиады имени Дж. Кл. Максвелла по физике. Тогда же Саша написала свою первую компьютерную программу.

Как говорили учителя: «у девушки нестандартное мышление». Александра часто ставила в тупик педагога по математике своими способами решения задач.

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Выпускница Александра Оглобина целеустремлённая и умная девушка, которая смогла познать систему экзамена правильно, получить свои заветные высокие баллы.





Что же представляет из себя ЕГЭ и как его успешно сдать.





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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - одна из форм итоговой аттестации за курс среднего общего образования в России. Это важный инструмент образования.

ЕГЭ нужен для создания единой системы оценки знаний школьной программы. Его ввели, по словам доктора социологических наук и профессора кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГИС Альбины Бесчасной, чтобы позволить решить несколько важных задач:

Обеспечение максимальной объективной системы оценки знаний. Создание стандартного минимума школьной программы и оценки школьных знаний. Формирование прозрачного механизма для перехода на новый уровень образования - профессиональный.

Кто сдаёт?

Экзамен сдают ребята, заканчивающие 11 класс. Они допускаются до экзамена, если не имеют академических задолженностей и при наличии полностью выполненного учебного плана (годовые оценки по всем школьным предметам), а также «зачёт» по итоговому сочинению

Подготовка и лайфхаки от Александры

ЕГЭ следуют своим правилам.

У экзамена есть свои чёткие правила, которым нужно следовать для успешной сдачи. К примеру, сочинение по русскому следует писать по плану, и от него не стоит отходить. А вот 2-ая часть экзамена по физике состоит из задач, которые требуют знаний по оформлению таких задач и какое решение хочет видеть эксперт.

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2. Не следует зацикливаться на цели набрать 100 баллов.

Это не лучшая идея. Нужно ориентироваться на то, чтобы показать свой лучший результат. Такая установка помогает двигаться вперёд и не отступать при возникающих сложностях.

3. Экзамен - не вся твоя жизнь.

Нужно искать хобби и увлечения для того чтобы просто не сойти с ума. Даже если не получится сдать экзамен с первого раза, то точно получится в следующий раз! ЕГЭ не вправе решать: хороший мы или плохой человек. Глупый или умный. ЕГЭ - обычный экзамен, которого не стоит бояться.

Также можно добавить, что хорошим психологическим тренингом стали пробники ЕГЭ в конце учебного года.

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не стоит пренебрегать Олимпиадами! Многим ребятам они помогаю поступить в вуз без ЕГЭ Александра рассказала, что была призером регионального этапа по физике во Всероссийской олимпиаде школьников, стала призером по математике, физике и программированию в олимпиаде «Шаг в будущее». Кроме того, она победила в олимпиаде «Инженерное дело» по программированию.



Советы от экспертов

1. Не пренебрегать отдыхом

Все опрошенные эксперты советуют при подготовке к ЕГЭ не забывать про отдых и здоровый образ жизни. Правильное питание, физическая активность и сон могут улучшить ваши умственные способности.

2. Составьте план занятий

При подготовке к ЕГЭ нужно составить четкий план с расписанием на каждый день. В графике должны быть прописаны темы, которые нужно освоить.

3. Изучите критерии выставления баллов

При подготовке к экзамену стоит уделить внимание разбору критериев оценки. Понимание критериев оценивания ЕГЭ и правильное заполнение бланков очень важно.

4. Узнайте, какие изменения в этом году

Каждый год в ЕГЭ что-то да меняют. И лучше всего будет знать об этих изменениях. Изменениями могут быть как новые формулировки, так и задания. Поэтому очень важно за этим следить, чтобы уметь решать новые задачи и быть всегда готовым.

5. Используйте несколько источников информации

Задействуйте разные источники знаний для подготовки. Это могут быть учебники, онлайн-курсы, видеоуроки или же можно тренироваться отвечать по тестам на сайтах. Найдите то, что вам больше нравится и с чем комфортнее будет учиться.

Гордости университета

«Мы гордимся, что у нас есть четырёхсотбалльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России. 264 абитуриента стобальников, 17 с двумястами баллами», - сообщил ректор ВУЗа Михаил Гордин на пресс-конференции по итогам приемной кампании 2024 года

Итоги

На примере Александры, сдающие экзамен ребята могут понять, что нужно делать при подготовки к ЕГЭ, а что нет. И самое главное, Саша такой же человек как и мы, и если она смогла достичь таких результатов и поступить в хороший ВУЗ, то и мы сможем. Главное, чтобы было желание и цель. Не стоит бояться ЕГЭ и делать из него монстра. Каждый сможет пройти экзамен на желанные ему баллы.