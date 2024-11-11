Сокровище, относится к периоду Тридцатилетней войны, включает в себя редкий талер Сигизмунда III Вазы 1630 года и талер Иоанна II 1623 года

Отец и сын состоящие в историческом обществе, обнаружили клад из редких монет 16 и 17 веков. Стоимость находки составляет более $120 000. Место обнаружения клада — окрестности местечка Помехувка в Польше. Славомир и Шимон Милевские нашли 17 серебряных монет в ходе экспедиции, организованной польской ассоциацией охотников за сокровищами «Гусария». Изначально целью экспедиции был поиск торгового пути римской эпохи, но в процессе поисков были обнаружены монеты времен тридцатилетней войны.

Эти монеты представляют собой редкие европейские талеры. По словам археолога Петра Дуды, находка вызывает недоверие. "Это, вероятно, одна из крупнейших находок такого рода, когда-либо обнаруженных в Польше. В последние годы были найдены монеты разных исторических эпох, но не XVI и XVII веков. Их нынешняя историческая ценность неоценима», — добавил Дуда. Польское информационное агентство PAP отметило, что клад состоял из монет из Саксонии, Бранденбурга и Нидерландов, относящихся к неспокойному периоду Тридцатилетней войны. Среди обнаруженных монет — талер Сигизмунда III Васа 1630 года, отчеканенный в Торуни в Польше. Недавно аналогичный был продан с аукциона примерно за $20 000. Ещё одна важная монета — талер Иоанна II из герцогства Пфальц, выпущенный в 1623 году. Этот монетный двор выпускал валюту только в течение двух лет, что делало практически невозможным определение точной нумизматической ценности. Кроме того, в находке были монеты из Испанских Нидерландов, в том числе Альберта и Елизаветы, а также монеты из Саксонии с изображениями Леопольда V, Фридриха I, Рудольфа II и Иоганна Георга I.

Редкое открытие сокровищ привело к предположениям об их происхождении. По словам Дуды, «в 1655 году в Новы-Двуре-Мазовецком произошла битва. Шведы столкнулись с польскими войсками Короны в Первой Польской республике». Он считает, что кто-то, участвовавший в Тридцатилетней войне, а затем принявший участие в битве 1655 года, мог спрятать сокровища. Дуда отметил, что у обеих сторон были наёмники, в основном немецкого происхождения.

Другая возможность заключается в том, что богатый торговец закопал свои ценности, чтобы защитить их от кражи. «Когда-то здесь стояла гостиница», — добавил Дуда. «Возможно, что-то случилось, и человек не смог вернуться за задатком. Все это всего лишь предположения».

Сокровище будет передано в распоряжение хранителя памятников Мазовецкого воеводства. Однако историческое общество считает, что находки должны быть доступны широкой публике, и призывает выставить их в Музее.

По мнению экспертов, некоторые из обнаруженных монет, в частности талер Сигизмунда III Вазы, являются исключительно редкими, а их стоимость превышает стоимость ранее проданных на аукционах экземпляров благодаря их первозданному состоянию.