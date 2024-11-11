Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Quercus
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
Сокровище, относится к периоду Тридцатилетней войны, включает в себя редкий талер Сигизмунда III Вазы 1630 года и талер Иоанна II 1623 года

Отец и сын состоящие в историческом обществе, обнаружили клад из редких монет 16 и 17  веков. Стоимость находки составляет более $120 000. Место обнаружения клада — окрестности местечка Помехувка в Польше. Славомир и Шимон Милевские нашли 17 серебряных монет в ходе экспедиции, организованной польской ассоциацией охотников за сокровищами «Гусария». Изначально целью экспедиции был поиск торгового пути римской эпохи, но в процессе поисков были обнаружены монеты времен тридцатилетней войны.

Эти монеты представляют собой редкие европейские талеры. По словам археолога Петра Дуды, находка вызывает недоверие. "Это, вероятно, одна из крупнейших находок такого рода, когда-либо обнаруженных в Польше. В последние годы были найдены монеты разных исторических эпох, но не XVI и XVII веков. Их нынешняя историческая ценность неоценима», — добавил Дуда. Польское информационное агентство PAP отметило, что клад состоял из монет из Саксонии, Бранденбурга и Нидерландов, относящихся к неспокойному периоду Тридцатилетней войны. Среди обнаруженных монет — талер Сигизмунда III Васа 1630 года, отчеканенный в Торуни в Польше. Недавно аналогичный был продан с аукциона примерно за $20 000. Ещё одна важная монета — талер Иоанна II из герцогства Пфальц, выпущенный в 1623 году. Этот монетный двор выпускал валюту только в течение двух лет, что делало практически невозможным определение точной нумизматической ценности. Кроме того, в находке были монеты из Испанских Нидерландов, в том числе Альберта и Елизаветы, а также монеты из Саксонии с изображениями Леопольда V, Фридриха I, Рудольфа II и Иоганна Георга I.

Редкое открытие сокровищ привело к предположениям об их происхождении. По словам Дуды, «в 1655 году в Новы-Двуре-Мазовецком произошла битва. Шведы столкнулись с польскими войсками Короны в Первой Польской республике». Он считает, что кто-то, участвовавший в Тридцатилетней войне, а затем принявший участие в битве 1655 года, мог спрятать сокровища. Дуда отметил, что у обеих сторон были наёмники, в основном немецкого происхождения.

Другая возможность заключается в том, что богатый торговец закопал свои ценности, чтобы защитить их от кражи. «Когда-то здесь стояла гостиница», — добавил Дуда. «Возможно, что-то случилось, и человек не смог вернуться за задатком. Все это всего лишь предположения».

Сокровище будет передано в распоряжение хранителя памятников Мазовецкого воеводства. Однако историческое общество считает, что находки должны быть доступны широкой публике, и призывает выставить их в Музее. 

По мнению экспертов, некоторые из обнаруженных монет, в частности талер Сигизмунда III Вазы, являются исключительно редкими, а их стоимость превышает стоимость ранее проданных на аукционах экземпляров благодаря их первозданному состоянию.

#польша #клад #исторические предметы #тридцатилетняя война
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
На спутниковых фотографиях были замечены украинские самолеты, базирующиеся в Польше
Politico: Премьер Польши Туск встретится с лидерами ЕС, НАТО и Великобритании для обсуждения Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об ожидании оглашения от США даты прекращения огня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
NASA не раскрывает причины госпитализации астронавта Crew-8
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
Сергей Рябков о шансах разрыва отношений с США: «Решение не будет автоматическим»
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
Axiom Space ищет партнеров в Индии и Европе для создания частной космической станции
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем