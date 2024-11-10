Более половины участвовавших в опросе граждан США, считают ядерную энергетику важной частью решения проблемы изменения климата и энергетической безопасности.

Исследование показало, что 55% американцев в той или иной степени поддерживают развитие ядерной энергетики. Это на 3% больше, чем в 2023 году, и на 6% больше, чем в 2018 году. Однако этот показатель ниже, чем в 2022 году, когда он достигал 61%.

Опрошенные люди назвали несколько причин, по которым они поддерживают ядерную энергетику: экономическая выгода, снижение уровня загрязнения окружающей среды, надёжность и энергетическая независимость. Большинство из них считают, что атомные электростанции должны продолжать работать до тех пор, пока не появится более дешёвая возобновляемая энергия (70%) или пока они будут экономически выгодны в долгосрочной перспективе (68%).

Хотя большинство респондентов выражают некоторую обеспокоенность по поводу ядерной энергетики, например, по поводу здоровья и безопасности, утилизации отходов и использования в военных целях, число таких мнений снизилось по сравнению с первым опросом в 2018 году. Исключение составляет обеспокоенность по поводу затрат на атомные электростанции: процент респондентов, назвавших затраты причиной беспокойства, немного вырос — с 65% в 2018 году до 68% в 2024 году.

Гвидо Нуньес-Мухика, директор по анализу данных Института антропоцена, отметил, что ядерная энергетика всё чаще используется во всём мире для решения проблемы изменения климата. 25 стран подписали Декларацию о наращивании мощностей ядерной энергетики в три раза к 2050 году. 14 крупных банков и финансовых учреждений обязались финансировать расширение.

Опрос был проведён компанией ecoAmerica онлайн с 24 июля по 9 августа. Всего было получено 1011 полных ответов от взрослых граждан США . Для оценки общей численности населения и отражения демографического состава было использовано исследование Бюро переписи населения США. Погрешность выборки составила ±3%.