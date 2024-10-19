Голландская компания ULC-Energy BV, завершила исследование конструктивных и экономических особенностей использования технологии гражданского ядерного реактора для питания сухогруза «Newcastlemax».

Голландская компания ULC-Energy BV, занимающаяся разработкой и консультированием в сфере ядерной энергетики, при поддержке C-Job Naval Architects завершила исследование, в котором проанализировала конструктивные и экономические особенности использования технологии гражданского ядерного реактора для питания сухогруза «Newcastlemax».

В феврале компания ULC-Energy завершила исследование, проведённое по заказу международной горнодобывающей компании BHP, в рамках которого изучалось потенциальное использование гражданских ядерных технологий для питания коммерческих морских судов. В ходе этого исследования сравнивались ключевые характеристики различных конструкций гражданских реакторов с требованиями, предъявляемыми к потенциальному использованию в коммерческом морском судоходстве, и оценивался ряд нормативных, эксплуатационных и коммерческих проблем, таких как доступ в порты, лицензирование и классификация судов, капитальные затраты, а также подготовка и сертификация экипажей.

В исследовании сравнивались различные варианты исполнения балкера «Newcastlemax», это грузовое судно с максимальной шириной 50 метров и максимальной общей длиной 300 метров. Рассматривались варианты с ядерной силовой установкой, на традиционном топливе с очень низким содержанием серы, и судном, работающим на «зелёном» аммиаке. В сотрудничестве с независимой компанией C-Job, занимающейся проектированием и строительством судов, в исследовании рассматривается влияние конструкции на выбросы парниковых газов и коммерческие показатели для каждого типа топлива.

Исследование показало, что конструктивные изменения и меры безопасности, необходимые для установки ядерного реактора на балкер «Newcastlem», окажут минимальное влияние на его грузоподъёмность. Кроме того, ядерная силовая установка обеспечивает самые низкие эксплуатационные расходы на тонну перевозимого груза, что значительно ниже, чем у таких альтернатив, как аммиак или малосернистое дизельное топливо. Таким образом, балкер «Newcastlemax » с ядерной силовой установкой может ходить дольше, быстрее и дешевле, не производя выбросов парниковых газов. Одним из возможных недостатков использования ядерной силовой установки является стоимость её установки. Однако это компенсируется низкими эксплуатационными расходами и тем фактом, что реактор можно использовать в течение всего срока службы либо на втором корабле, либо продлевая срок службы первого корабля.

Ключевым преимуществом на данном этапе признано то, что «Newcastlemax » с ядерной силовой установкой практически не выделяет парниковых газов, даже меньше, чем судно, работающее на «зелёном» аммиаке, что демонстрирует потенциал ядерной силовой установки для достижения целей судоходной отрасли по декарбонизации. В июле прошлого года судоходная отрасль через Международную морскую организацию утвердила новые цели по сокращению выбросов парниковых газов, стремясь достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

По всей видимости реальное выполнение этого плана без применения ядерных технологий невозможно, так как в 2023 году судоходная отрасль потребила около 350 миллионов тонн ископаемого топлива, выделив около 3% от общего объёма выбросов углекислого газа в мире.