Mitsubishi Heavy Industries завершило строительство газовой электростанции в Таиланде, заложив основу для заключения контрактов на поставку более 90 газовых турбин.

«Mitsubishi Power», подразделение для энергетических решений Mitsubishi Heavy Industries, завершило строительство восьмого и последнего энергоблока модели M701JAC для электростанции мощностью 5300 МВт, работающей на природном газе, в Таиланде.

Совместное предприятие публичной компании «Gulf Energy Development», одного из крупнейших независимых производителей электроэнергии в Таиланде, и японской торговой компании Mitsui & Co., начало полноценную коммерческую деятельность 1 октября 2024 года. Полноценная эксплуатация объекта стала возможной благодаря своевременному завершению многоэтапного проекта, стартовавшего в 2018 году, который включал в себя две установки газотурбинного комбинированного цикла (GTCC), расположенные в провинциях Чонбури и Районг – ключевых центрах технологического производства в Тайланде.

В совокупности эти электростанции имеют общую установленную мощность 5300 МВт. Каждая из них оснащена четырьмя газовыми турбинами M701JAC, паровыми турбинами и парогенераторами с рекуперацией тепла, что обеспечивает надёжное и устойчивое энергоснабжение. По состоянию на 1 октября первые семь энергоблоков, установленных в Чонбури и Районге, наработали более 100 000 фактических часов работы.

Представители «Mitsubishi Power» заявили: «Первый проект по производству газовых турбин JAC в Юго-Восточной Азии в провинциях Чонбури и Районг заложил основу для заключения контрактов на поставку более 90 газовых турбин JAC по всему миру. Мы глубоко признательны за оказанное нам доверие и стремимся обеспечить дальнейший успех этого проекта благодаря нашему долгосрочному соглашению об обслуживании». После завершения строительства двух электростанций GTCC компания «Mitsubishi Power» продолжит обслуживать объекты в соответствии с долгосрочным контрактом об обслуживании. Соглашения включают наряду с услугами проектирования, закупки оборудования и строительства станций 25-летнее обязательство о покупке электроэнергии с Управлением по производству электроэнергии Таиланда. Таким образом, «Mitsui & Co» подтверждает возможность реализации стратегии продажи энергии со своих объектов в третьих странах..