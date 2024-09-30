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Quercus
Великобритания полностью откажется от угольной энергетики уже в этом году
Великобритания остановит последнюю крупную угольную электростанцию мощностью 2 ГВт работающую с 1968 года

Страна первая открывшая широкий путь угля и пара объявила о конце более чем 140-летней практики угольной генерации. Великобритания собирается стать первой страной G7, которая полностью отказавшейся от выработки электроэнергии на этом виде топлива. Последняя Британская электростанция на каменном угле представляет собой четыре идентичных блока, состооящих из угольного котла производства Babcock & Wilcox и генераторной установки Parsons мощностью 500 МВт которые были введены в плановую эксплуатацию с 1968 года.

Вывод из эксплуатации проходит в соответствии с планами правительства Великобритании утвержденными в 2015 году. Когда, было заявлено о необходимости закрытия угольных электростанций в течение десятилетия, в рамках более широких мер по достижению «климатических целей». На момент объявления декларации почти 30 % электроэнергии в стране вырабатывалось за счет сжигания угля, но к 2023 году этот показатель снизился до чуть более 1%. Таким образом 2024 году с закрытием комплекса «Ratcliffe-on-Soar» Ноттингемшире программа будет выполнена.

Отказ от каменного угля способствовал сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании, более чем в два раза по сравнению с 1990 годом. Правительство стремится достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. Для этого планируется продолжать декарбонизировать весь электроэнергетический сектор страны до конца этого десятилетия. В качестве альтернативы предлагается существенное увеличение использования возобновляемых источников энергии, включая ветер и солнечную энергию.

Курирует данное движение созданный в 2017 году Великобританией и Канадой Энергетический альянс Past Coal Alliance (PPCA). Альянс сотрудничает со своими членами и партнерами в распространении передового опыта и изучении международного финансирования для поддержки стран в решении проблем, связанных с постепенным отказом от угля. Глава Секретариата PPCA Джули Скорупска сказала: «Великобритания доказала, что можно отказаться от угольной энергетики беспрецедентными темпами. Треть всех стран обязалась сделать то же самое, когда они присоединились к Энергетическому альянсу Past Coal Alliance».

Согласно отчетам альянса, выбросы от производства энергии составляют почти три четверти от общего объема выбросов парниковых газов. Подчеркнув, что сокращение использования ископаемого топлива имеет важное значение для достижения целей, поставленных в рамках Парижского соглашения об изменении климата.

Следует отметить, что в апреле 2024 г. группа крупнейших промышленно развитых стран G7 согласилась отказаться от угольной энергетики в первой половине следующего десятилетия. Однако экономикам, сильно зависящим от угля, была предоставлена некоторая свобода действий, и это решение вызвало критику со стороны экологических групп. Однако протесты не привели к каким либо отступлениям от планов большой семерки. 

#энергетика #британия #уголь #большая семерка #зеленая повестка #угольная генерация
Источник: economist.com
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