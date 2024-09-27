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Quercus
«Fortescue» и «Liebherr» переводят карьерную технику на аккумуляторы
Компании совместно внедряют решения для добычи полезных ископаемых с нулевым уровнем выбросов в карьере.

Компания «Fortescue» заключила контракт на сумму 2,8 млрд долларов с производителем оборудования «Liebherr» на совместную разработку и апробацию решений для добычи полезных ископаемых с нулевым уровнем выбросов углекислого газа в карьере. Соглашение включает поставку около 475 новых машин. Кроме того, обе стороны внедрят решение по транспортировке сверхъёмких батарей для них.

Горнорудная компания «Fortescue» планирует приобрести около 360 автономных электромобилей, 55 электрических экскаваторов и 60 бульдозеров на сверхмощных батареях. Обновление затронет примерно две трети ее существующего парка.

По данным «Fortescue», за год ее горнодобывающий парк расходует порядка 450 млн литров дизельного топлива. В рамках программы по снижению выбросов с октября 2023 года она начала заменять технику, планируя завершить процесс к концу текущего десятилетия.

Исполнительный председатель «Fortescue» Эндрю Форрест заявил: “Это важный следующий шаг в достижении нашей цели "Реальный ноль" к 2030 году – ликвидировать выбросы от наших наземных предприятий по добыче железной руды в Австралии к концу десятилетия. Миру нужен настоящий Ноль уже сейчас – он просто не может позволить себе ждать ”.

В настоящий момент «Liebherr» поставляет автономные грузовики T264 на аккумуляторных батареях. Все грузовики оснащены аккумуляторно-электрической системой питания, разработанной Fortescue Zero и совместно разработанным решением для автономных перевозок.

Следующим этапом в рамках этого сотрудничества планируется поставка 55 электрических экскаваторов R9400E. Третьим этапом будет совместная разработка бульдозера с нулевым уровнем выбросов. Аккумуляторная система питания Fortescue будет интегрирована в электрическую версию флагманского карьерного бульдозера Liebherr PR 776, который в настоящее время находится в разработке.

Йорг Луковски, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "Liebherr-Mining Equipment", сказал: «Технология, разработанная в рамках этой рекордной сделки, не только поможет нашим клиентам в процессе декарбонизации, но и поможет нам выполнить наше обязательство — к концу десятилетия предложить решения для транспортировки, погрузки и разгрузки, не использующие ископаемое топливо.

В случае реализации планов в ближайшие годы «Liebherr» и «Fortescue» смогут предложить отрасли проверенную, крупномасштабную экосистему для добычи полезных ископаемых с нулевым уровнем выбросов. Вопрос востребованности этого решения, особенно в более холодном климате, остается открытым. 

#экология #зеленая повестка #аккаумуляторы #тяжелая техника #выбросы co2 #карьерные самосвалы #liebherr
Источник: fortescue.com
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