Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, пригласил российских инвесторов участвовать в совместных проектах в области «зеленой» энергетики.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, что Россия показала себя надежным партнером в реализации энергетических проектов, предложив сотрудничество в развитии ветровой, солнечной и гидрогенерации на территории Карабаха и Восточного Зангезура. Солтанов подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом по выработке энергии за счет ВИЭ, приблизительно в 92 ГВт. На долю выше обозначенных регионов приходится примерно 10 ГВт потенциальных мощностей ВИЭ. На данный момент на территории Карабаха, Восточного Зангезура и Нахичевани уже функционируют 32 малые ГЭС с общей установленной мощностью 270 МВт.

Наращивание доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана до 30% названо одной из приоритетных целей республики в рамках развития «зеленой» энергетики. В свою очередь, новые регионы должны стать основными зонами роста с декларированием 100% нулевых выбросов от генерации энергии на их территории к 2050 году. В рамках этого плана Россию приглашают к инвестированию в работы по восстановлению уже существующих малых гидроэлектростанций и строительству новых. Типичный проект малой ГЭС для своей реализации требует финансирования в объеме от нескольких сотен тысяч до двух миллионов долларов США. Помимо этого, декларируется возможность участия в сооружении солнечных электростанций вдоль реки Араз, где солнечных дней значительно больше, чем в других районах Карабаха.

Следует уточнить, что в Азербайджане к 2029 году будет завершён переход на рыночное образование тарифов за электроэнергию, без участия государственного регулятора. Данная мера призвана повысить привлекательность энергетического рынка страны для частных инвесторов, использующих объекты зеленой энергетики.