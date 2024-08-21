Объявлено о завершении строительства ключевого исследовательского туннеля для проекта Coire Glas (зеленый котел).

В рамках работ над проектом гидроаккумулирующей электростанции Coire Glas (зеленый котел) рассчитанной на установленную мощность в 1,3 ГВт с объемом хранения воды достаточным для генерации электроэнергии в объеме 30 ГВт-ч, завершилась основная часть исследовательских работ.

Строительство ведется в горах Шотландии недалеко от озера, Лох-Лохи которое в свою очередь находится в 16 км к юго-западу от озера Лох-Несс.

Проложенный исследовательский туннель имеет длину в 1,2 км, высоту около 5 м и ширину 4,5 м, он врезан в склон холма недалеко от предполагаемого места строительства подземного энергетического комплекса. Строительство туннеля имеет решающее значение для сбора точных геологических данных необходимых для детального проектирования основных узлов станции. Начало основной очереди строительства ожидается во второй половине 2026 года.

Инвесторы ожидают генерацию достаточную для непрерывного обеспечения энергией трех миллионов домохозяйств Шотландии в течение 24 часов, что должно положительно сказаться на балансировке энергосистемы и окупаемости проекта в условиях удорожания энергоресурсов.